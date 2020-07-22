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    Рита Ора снялась в просвечивающем грудь топе и порадовала поклонников

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    Певица Рита Ора - Рита Ора снялась в просвечивающем грудь топе и порадовала поклонников
    Певица Рита Ора
    instagram.com/ritaora/

    Фотография порадовала поклонников знаменитости

    Популярная британская поп-певица Рита Ора поделилась фотографиями в наряде на голое тело и восхитила фанатов. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенных в сети кадрах 29-летняя исполнительница позирует на диване рядом с плюшевым медведем. На фото она одета во все черное: просвечивающий грудь облегающий кроп-топ, джоггеры с завышенной талией, куртку и кроссовки. Ее образ дополнили сумка, солнцезащитные очки и множество аксессуаров: подвески, серьги и кольца. «Приятель, я просто пытаюсь работать», — подписала Ора пост, набравший больше 150 тысяч лайков.

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    Рита Ора снялась в просвечивающем грудь топе и порадовала поклонников
    Рита Ора снялась в просвечивающем грудь топе и порадовала поклонников
    Рита Ора снялась в просвечивающем грудь топе и порадовала поклонников
    instagram.com/ritaora/

    Фотография порадовала поклонников знаменитости. «Сногсшибательна!», «Боже, ты такая милая», «Выглядишь прекрасно», «Мне очень нравится твой образ», «Королева», «Хочу такой же топ», — комментировали они.

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