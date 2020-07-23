Ученые показали мальков луны-рыбы, которые вырастают в 600 миллионов раз (фото)



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Размеры мальков после вылупления — около 2 миллиметров, и за несколько лет они увеличиваются в 600 миллионов раз

Человечество еще настолько далеко от полного исследования нашей планеты, что каждый день мы узнаем о Земле и ее обитателях что-нибудь новенькое. Недавно ученые из Австралии и Новой Зеландии показали миру мальков луны-рыбы, которые помогли им в исследованиях. Оказалось, что с момента вылупления и до взрослости малыши умудряются как следует подрасти — в 600 миллионов раз.

Ученым удалось найти мальков луны-рубы и показать, какие они крохи

Глядя на таких крох сложно поверить, что со временем они превратятся в настоящих гигантов. Луна-рыба — самая тяжелая из современных костных рыб. В 1908 году был зафиксирован рекорд — возле Сиднея поймали особь, которая весила 2235 килограммов.

Размеры мальков после вылупления — около 2 миллиметров, и за несколько лет они увеличиваются в 600 миллионов раз

Как рассказала изданию The Spinoff эксперт Марианна Ньегор, такой рост — довольно редкое явление в природе.

Большинство крупных представителей фауны уже рождаются большими. Так что луна-рыба здесь исключение — они огромные, но рождаются маленькими.

В неволе луна-рыба растет довольно быстро, однако в естественной среде обитания для набора веса им требуется гораздо больше времени

Несмотря на свою огромность, луна-рыба все еще остается загадкой для человека

По словам исследователей, чаще всего они знают, что это малек луны-рыбы, но не могут определить, к какому именно виду он относится. Благодаря недавнему обнаружению этих малышей, ученые смогут сравнить их с другими мальками и определить, принадлежат ли они к одному виду или нет.

Благодаря совместной работе ученых из Новой Зеландии и Австралии также удалось узнать больше о начальных этапах жизни огромных рыб. Кроме того, им удалось выяснить примерное место нереста луны-рыбы и их дальнейший рост. По словам ученых, сейчас они видят в основном только взрослых особей, поэтому о жизненном цикле этих рыб им известно не так много.

С мальков луны-рыбы сделали 3D-модель, по которой ученые будут и дальше исследовать этих рыб

Благодаря современным технологиям ученые смогут и дальше исследовать этих малышей, а значит, тайн, связанных с луна-рыбой станет меньше!

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