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    Курьез

    Фотографии спящих котиков, которыми вы будете любоваться часами

    • Розсилка
    Фотографии спящих котиков, которыми вы будете любоваться часами

    «Моя кошка всегда настаивает, чтобы я держала ее за лапку, пока она спит», - комментируют фото пользователи сети

    У котиков есть одна уникальная сверхспособность — умение засыпать в самых необычных местах и в самых странных позах. Причём делают они это так мило, что невозможно отвести взгляд! Мы собрали для вас фотографии спящих котеек, которые способны влюбить в себя кого угодно с первого взгляда.

    Устоять перед этими пушистыми сонями будет тяжело даже собачникам!

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    Фотографии спящих котиков, которыми вы будете любоваться часами
    Фотографии спящих котиков, которыми вы будете любоваться часами
    Фотографии спящих котиков, которыми вы будете любоваться часами
    Фотографии спящих котиков, которыми вы будете любоваться часами
    Фотографии спящих котиков, которыми вы будете любоваться часами
    Фотографии спящих котиков, которыми вы будете любоваться часами
    Фотографии спящих котиков, которыми вы будете любоваться часами
    Фотографии спящих котиков, которыми вы будете любоваться часами
    Фотографии спящих котиков, которыми вы будете любоваться часами
    Фотографии спящих котиков, которыми вы будете любоваться часами
    Фотографии спящих котиков, которыми вы будете любоваться часами
    Фотографии спящих котиков, которыми вы будете любоваться часами
    Фотографии спящих котиков, которыми вы будете любоваться часами
    Фотографии спящих котиков, которыми вы будете любоваться часами

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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    Теги: фотография кот курьез
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