Фотографии спящих котиков, которыми вы будете любоваться часами

«Моя кошка всегда настаивает, чтобы я держала ее за лапку, пока она спит», - комментируют фото пользователи сети

У котиков есть одна уникальная сверхспособность — умение засыпать в самых необычных местах и в самых странных позах. Причём делают они это так мило, что невозможно отвести взгляд! Мы собрали для вас фотографии спящих котеек, которые способны влюбить в себя кого угодно с первого взгляда.

Устоять перед этими пушистыми сонями будет тяжело даже собачникам!

Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.