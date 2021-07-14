Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи

Думаем, теперь вы и сами убедились в том, что удачное селфи — это настоящее искусство!

Казалось бы, что сложного в том, чтобы сделать селфи? Берешь телефон, вытягиваешь руку перед собой, улыбаешься… Но нет, если бы все было так просто! Как оказывается, желающие сфотографироваться сталкиваются с самыми разными трудностями: помешать хорошему кадру могут другие люди, животные, неудачный фон и собственная невнимательность.

А некоторые любители селфи просто выбирают не слишком подходящий момент. Что ж, давайте оценим эти внезапные, нелепые, но очень веселые портреты!

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.