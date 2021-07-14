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    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи

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    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи

    Думаем, теперь вы и сами убедились в том, что удачное селфи — это настоящее искусство!

    Казалось бы, что сложного в том, чтобы сделать селфи? Берешь телефон, вытягиваешь руку перед собой, улыбаешься… Но нет, если бы все было так просто! Как оказывается, желающие сфотографироваться сталкиваются с самыми разными трудностями: помешать хорошему кадру могут другие люди, животные, неудачный фон и собственная невнимательность.

    А некоторые любители селфи просто выбирают не слишком подходящий момент. Что ж, давайте оценим эти внезапные, нелепые, но очень веселые портреты!

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    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи
    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи
    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи
    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи
    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи
    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи
    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи
    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи
    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи
    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи
    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи
    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи
    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи
    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи
    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи
    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: искусство шутки селфи курьез животные
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    Фотографировать себя – не так и просто. Подборка нелепых селфи