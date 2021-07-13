  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Внезапный детский юмор может удивить и развеселить в любой момент. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Внезапный детский юмор может удивить и развеселить в любой момент. Курьезные фото

    «Ради образа сын отрезал собственные волосы и переклеил их»

    Дети могут похвастаться многими качествами — например, у них удивительная фантазия и необъяснимая логика. И все это помогает им придумывать ну очень внезапные шуточки! Взрослым явно не дано познать все глубины своеобразного детского юмора, а ведь родители сталкиваются с ним каждый день!

    Дети наряжаются в смешные костюмы, легко выворачивают все фразы и правила наизнанку и, кажется, в любой момент готовы довести семью до смеха и легкой тахикардии. Родителям остается только смеяться, делиться детскими шутками и вспоминать, что чувство юмора — это семейное!

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Дети подумали, что это смешно…
    Скопируй этого оленя
    Ради образа сын отрезал собственные волосы и переклеил их
    Дочка сказала, что по полу в ванной бежит вода!
    Выяснил, что моё лицо достаточно забавное, чтобы быть заставкой для моих детей и их друзей
    Нарисовала на тротуаре подушку и улеглась поспать
    Мой пятилетний сын посчитал забавным надеть этот костюм для похода в кино
    Сынок подбежал ко мне на пляже с криками «я нашёл сто долларов!»
    Подарила подростку ежедневник, он отнёсся к этому с юмором
    Когда просят нарисовать сцену в бассейне
    Сказала ему, что если на тарелке ничего не останется, дам ему мороженку
    Не знаю, почему, но это смешно!
    Сказал ему, что можно купить только один пончик
    Кажется, нигде нельзя спрятаться от шуточек
    Вот это мой сын решил поставить прямо перед видеоняней

    «Ради образа сын отрезал собственные волосы и переклеил их», «Выяснил, что мое лицо достаточно забавное, чтобы быть заставкой для моих детей и их друзей», «Дочка сказала, что по полу в ванной бежит вода!», «Нарисовала на тротуаре подушку и улеглась поспать», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

    Читайте также: Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Теги: дети шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Внезапный детский юмор может удивить и развеселить в любой момент. Курьезные фото