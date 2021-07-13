Внезапный детский юмор может удивить и развеселить в любой момент. Курьезные фото

«Ради образа сын отрезал собственные волосы и переклеил их»

Дети могут похвастаться многими качествами — например, у них удивительная фантазия и необъяснимая логика. И все это помогает им придумывать ну очень внезапные шуточки! Взрослым явно не дано познать все глубины своеобразного детского юмора, а ведь родители сталкиваются с ним каждый день!

Дети наряжаются в смешные костюмы, легко выворачивают все фразы и правила наизнанку и, кажется, в любой момент готовы довести семью до смеха и легкой тахикардии. Родителям остается только смеяться, делиться детскими шутками и вспоминать, что чувство юмора — это семейное!

«Ради образа сын отрезал собственные волосы и переклеил их», «Выяснил, что мое лицо достаточно забавное, чтобы быть заставкой для моих детей и их друзей», «Дочка сказала, что по полу в ванной бежит вода!», «Нарисовала на тротуаре подушку и улеглась поспать», - комментируют фото пользователи сети.

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