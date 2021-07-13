Картридж с популярной игрой продали за $1,56 млн
Картридж 1986 года выпуска обнаружили только в 2021 году
Картридж с видеоигрой Super Mario 64 японской компании Nintendo продали на американском аукционе Heritage Auctions за рекордные $1,56 млн, сообщает РБК со ссылкой на Twitter торгового дома.
Так, игра побила рекорд картриджа The Legend of Zelda производства той же Nintendo, который продали на аукционе 9 июля за $870 тыс.
#HERITAGELIVE #WORLDRECORD!! Super Mario 64 - Wata 9.8 A++ Sealed, N64 Nintendo 1996 USA just sold for $1,560,000 at #HeritageAuctions, smashing previous mark of $870K, set Friday at Heritage for The Legend of Zelda! https://t.co/SUgiijkkzL#SuperMario #Nintendo #N64 #WATA pic.twitter.com/rHpTuZl95l— Heritage Auctions (@HeritageAuction) July 11, 2021
В начале апреля с молотка аукциона Heritage Auctions ушел нераспечатанный картридж с игрой Super Mario Bros. 1986 года за $660 тыс. Как писала Associated Press, изначально картридж приобрели как подарок на Рождество, но забыли в ящике стола. Там он и пролежал 25 лет, сохранив оригинальную упаковку. Рождественский подарок обнаружили только в начале 2021 года.
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