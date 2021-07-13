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    Картридж с популярной игрой продали за $1,56 млн

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    Картридж с популярной игрой продали за $1,56 млн

    Картридж 1986 года выпуска обнаружили только в 2021 году

    Картридж с видеоигрой Super Mario 64 японской компании Nintendo продали на американском аукционе Heritage Auctions за рекордные $1,56 млн, сообщает РБК со ссылкой на Twitter торгового дома.

    Так, игра побила рекорд картриджа The Legend of Zelda производства той же Nintendo, который продали на аукционе 9 июля за $870 тыс.

    В начале апреля с молотка аукциона Heritage Auctions ушел нераспечатанный картридж с игрой Super Mario Bros. 1986 года за $660 тыс. Как писала Associated Press, изначально картридж приобрели как подарок на Рождество, но забыли в ящике стола. Там он и пролежал 25 лет, сохранив оригинальную упаковку. Рождественский подарок обнаружили только в начале 2021 года.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: курьез
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    Картридж с популярной игрой продали за $1,56 млн