Картридж с популярной игрой продали за $1,56 млн

Картридж с видеоигрой Super Mario 64 японской компании Nintendo продали на американском аукционе Heritage Auctions за рекордные $1,56 млн, сообщает РБК со ссылкой на Twitter торгового дома.

Так, игра побила рекорд картриджа The Legend of Zelda производства той же Nintendo, который продали на аукционе 9 июля за $870 тыс.

#HERITAGELIVE #WORLDRECORD!! Super Mario 64 - Wata 9.8 A++ Sealed, N64 Nintendo 1996 USA just sold for $1,560,000 at #HeritageAuctions, smashing previous mark of $870K, set Friday at Heritage for The Legend of Zelda! https://t.co/SUgiijkkzL#SuperMario #Nintendo #N64 #WATA pic.twitter.com/rHpTuZl95l