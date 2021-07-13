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    Королевы ТикТока с необычной внешностью раскрыли свой возраст и шокировали подписчиков

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    Акробатка Анна Макналти - Королевы ТикТока с необычной внешностью раскрыли свой возраст и шокировали подписчиков
    Акробатка Анна Макналти
    instagram.com/annaemcnulty/

    Женщины удивили подписчиков правдой о своем возрасте

    Блогерши раскрыли свой настоящий возраст и удивили пользователей сети молодым внешним видом. На размещенные в TikTok ролики обратили внимание журналисты The Sun.

    Так, пользовательница Аматул (Amatul) рассказала, что люди дают ей не больше 17 лет. После этого она призналась, что на самом деле ей 42 года. Акробатка Анна Макналти (Anna Mcnulty), в свою очередь, заверила, что незнакомцы считают ее 14-летним ребенком, в то время как ей недавно исполнился 41 год. Помимо этого, 45-летняя юзерша с никнеймом @iconiccpinkk подчеркнула, что многие считают, что ей от 16 до 20 лет.

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    Королевы ТикТока с необычной внешностью раскрыли свой возраст и шокировали подписчиков
    Королевы ТикТока с необычной внешностью раскрыли свой возраст и шокировали подписчиков
    Королевы ТикТока с необычной внешностью раскрыли свой возраст и шокировали подписчиков
    Королевы ТикТока с необычной внешностью раскрыли свой возраст и шокировали подписчиков
    Королевы ТикТока с необычной внешностью раскрыли свой возраст и шокировали подписчиков
    Королевы ТикТока с необычной внешностью раскрыли свой возраст и шокировали подписчиков
    Королевы ТикТока с необычной внешностью раскрыли свой возраст и шокировали подписчиков
    Королевы ТикТока с необычной внешностью раскрыли свой возраст и шокировали подписчиков

    Подписчиков блогерш удивил их настоящий возраст, и они принялись писать им комплименты в комментариях. «Что? Вам не по 13 лет?», «Вы выглядите не старше 24 лет», «Пожалуйста, скажите, что это шутка, я действительно в это не верю», «Я в шоке», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: шутки курьез
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    Королевы ТикТока с необычной внешностью раскрыли свой возраст и шокировали подписчиков