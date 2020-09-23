Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нашли для вас 18 животных с такими креативными прическами

Профессия грумера, специалиста по стрижке и уходу за животными, впервые появилась в Англии несколько веков назад и с тех пор становится все популярнее. Домашние животные — неотъемлемая часть нашей жизни, и каждый хозяин стремится заботиться не только о здоровье и пропитании питомца, но и о его внешнем виде. Поэтому звери часто становятся объектами экспериментов и шуток не в меру остроумных грумеров. Нашли для вас 18 животных с такими креативными прическами, что хоть плачь, хоть смейся.

А вы как стрижете своих питомцев? Поделитесь своими историями.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.