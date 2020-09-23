  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками

    • Розсилка
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками

    Нашли для вас 18 животных с такими креативными прическами

    Профессия грумера, специалиста по стрижке и уходу за животными, впервые появилась в Англии несколько веков назад и с тех пор становится все популярнее. Домашние животные — неотъемлемая часть нашей жизни, и каждый хозяин стремится заботиться не только о здоровье и пропитании питомца, но и о его внешнем виде. Поэтому звери часто становятся объектами экспериментов и шуток не в меру остроумных грумеров. Нашли для вас 18 животных с такими креативными прическами, что хоть плачь, хоть смейся.

    А вы как стрижете своих питомцев? Поделитесь своими историями.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками
    Хоть плачь, хоть смейся: фото животных с нелепыми стрижками

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото
    кот животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies