Удивительное преображение собаки, которую оставили умирать в лесу (фото)



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Сейчас, глядя на спасенную собаку, сложно представить, что когда-то она была на волосок от смерти

Некоторые истории заставляют нас поверить, что самый страшный зверь на планете — это человек. И история собаки по кличке Афина из Сан-Паулу, Бразилия, одна из таких. Бедный питбуль была найдена на окраине города в ужасном состоянии, и только чудо помогло животному выжить.

Бразилец Алессандро Деско возглавляет неправительственную организацию, которая помогает бездомным животным. 27 апреля молодому человеку позвонили и сообщили о найденном бездыханном теле питубля — кто-то оставил его умирать в лесу на выезде из города. Собака было истощена, а на лбу у нее была глубокая рана, которая начала гнить.

Мужчина сразу же отвез животное в ветеринарную клинику. Доктора до последнего не были уверены, что смогут спасти питбуля — инфекция могла распространиться на внутренние органы.

К счастью, удача оказалась на стороне девочки, которой дали кличку Афина, и уже спустя пару месяцев лечения и заботы, ее было не узнать. Сейчас, глядя на спасенную собаку, сложно представить, что когда-то она была на волосок от смерти.

Сейчас Афина — здоровая, активная и игривая собака, которая, несмотря на все случившееся, обожает людей. Она временно живет с Алессандро, пока тот занимается поиском новых хозяев.

Уверены, что вскоре хорошая девочка найдет себе настоящий дом, где ее окружат любовью и заботой, которую она более чем заслужила!

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