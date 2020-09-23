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    Курьез

    Удивительное преображение собаки, которую оставили умирать в лесу (фото)

    • Розсилка
    Удивительное преображение собаки, которую оставили умирать в лесу (фото)

    Сейчас, глядя на спасенную собаку, сложно представить, что когда-то она была на волосок от смерти

    Некоторые истории заставляют нас поверить, что самый страшный зверь на планете — это человек. И история собаки по кличке Афина из Сан-Паулу, Бразилия, одна из таких. Бедный питбуль была найдена на окраине города в ужасном состоянии, и только чудо помогло животному выжить.

    Бразилец Алессандро Деско возглавляет неправительственную организацию, которая помогает бездомным животным. 27 апреля молодому человеку позвонили и сообщили о найденном бездыханном теле питубля — кто-то оставил его умирать в лесу на выезде из города. Собака было истощена, а на лбу у нее была глубокая рана, которая начала гнить.

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    Удивительное преображение собаки, которую оставили умирать в лесу (фото)
    Удивительное преображение собаки, которую оставили умирать в лесу (фото)
    Удивительное преображение собаки, которую оставили умирать в лесу (фото)
    Удивительное преображение собаки, которую оставили умирать в лесу (фото)
    Удивительное преображение собаки, которую оставили умирать в лесу (фото)
    Удивительное преображение собаки, которую оставили умирать в лесу (фото)
    Удивительное преображение собаки, которую оставили умирать в лесу (фото)
    Удивительное преображение собаки, которую оставили умирать в лесу (фото)

    Мужчина сразу же отвез животное в ветеринарную клинику. Доктора до последнего не были уверены, что смогут спасти питбуля — инфекция могла распространиться на внутренние органы.

    К счастью, удача оказалась на стороне девочки, которой дали кличку Афина, и уже спустя пару месяцев лечения и заботы, ее было не узнать. Сейчас, глядя на спасенную собаку, сложно представить, что когда-то она была на волосок от смерти.

    Сейчас Афина — здоровая, активная и игривая собака, которая, несмотря на все случившееся, обожает людей. Она временно живет с Алессандро, пока тот занимается поиском новых хозяев.

    Уверены, что вскоре хорошая девочка найдет себе настоящий дом, где ее окружат любовью и заботой, которую она более чем заслужила!

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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