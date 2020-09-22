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    Пушистик с другой планеты: котенок с необыкновенными глазами загипнотизировал Инстаграм

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    Пушистик с другой планеты: котенок с необыкновенными глазами загипнотизировал Инстаграм

    Пользователи сравнивают глаза котенка с маленькими галактиками

    Это необыкновенную кошечку зовут Пам Пам, и её невероятные разного цвета глаза уже загипнотизировали более 70 тысяч подписчиков в Инстаграм.

    На самом деле у белоснежной красавицы гетерохромия — это различный цвет радужной оболочки правого и левого глаза, что является результатом избытка или недостатка меланина (пигмента). Гетерохромия редко встречается у людей, чаще всего у белых кошек породы турецкая ангора и собак породы хаски.

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    Пушистик с другой планеты: котенок с необыкновенными глазами загипнотизировал Инстаграм
    Пушистик с другой планеты: котенок с необыкновенными глазами загипнотизировал Инстаграм
    Пушистик с другой планеты: котенок с необыкновенными глазами загипнотизировал Инстаграм
    Пушистик с другой планеты: котенок с необыкновенными глазами загипнотизировал Инстаграм
    Пушистик с другой планеты: котенок с необыкновенными глазами загипнотизировал Инстаграм
    Пушистик с другой планеты: котенок с необыкновенными глазами загипнотизировал Инстаграм
    Пушистик с другой планеты: котенок с необыкновенными глазами загипнотизировал Инстаграм
    Пушистик с другой планеты: котенок с необыкновенными глазами загипнотизировал Инстаграм
    Пушистик с другой планеты: котенок с необыкновенными глазами загипнотизировал Инстаграм
    Пушистик с другой планеты: котенок с необыкновенными глазами загипнотизировал Инстаграм
    Пушистик с другой планеты: котенок с необыкновенными глазами загипнотизировал Инстаграм
    Пушистик с другой планеты: котенок с необыкновенными глазами загипнотизировал Инстаграм
    Пушистик с другой планеты: котенок с необыкновенными глазами загипнотизировал Инстаграм
    Пушистик с другой планеты: котенок с необыкновенными глазами загипнотизировал Инстаграм

    На личной страничке Пам Пам написано, что эта кошка с другой планеты. А пользователи сравнивают глаза котёнка с маленькими галактиками и с удовольствием наблюдает, как маленькое чудо растёт.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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