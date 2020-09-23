Кот с человеческими руками взорвал соцсети (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Интернет-пользователи реагируют очень по-разному

Пользователь Twitter по имени Эмма разместила на своей страничке несколько фотографий кота с человеческими руками, вряд ли ожидая столь бурную реакцию. Неоднозначные снимки быстро стали вирусными, вызвали шквал комментариев и разделили социальную сеть на два лагеря. Одни люди посчитали котика милым, другие — жутким.

Сама Эмма, чей пост за несколько дней собрал 277 тысяч лайков и почти 200 тысяч репостов, сказала: «Я люблю кошечек. Я всегда знала, что кошки сделают меня знаменитой». По словам молодой женщины, эти изображения она нашла на Tumblr, но в действительности никто не знает, откуда появились эти фотографии. Сложно сказать, почему грустный котик с кукольными ладошками вызвал такой ажиотаж, но одно точно — никто не остается равнодушным после увиденного.

Интернет-пользователи реагируют очень по-разному. Пока одни издают возгласы ужаса, другие смеются и мастерят мемы.

Также пользователи Твиттера вспомнили фильм ужасов «Кот с человеческими руками». Эта британская короткометражка длиной в четыре минуты рассказывает о коте-убийце, страстно желавшем стать человеком. По сюжету мальчик достает из колодца кота с человеческими руками, после чего животное начинает убивать людей, отбирая у них различные части тела, чтобы самому превратиться в человека. Последним таким органом становится человеческий язык.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.