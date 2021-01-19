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    Курьез

    Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам

    • Розсилка
    Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам

    Люди и природа — одно целое

    Пользователь твиттера из Испании Хоакин Кампа запустил тред со снимками диких животных, которые мешают работать фотографам. Звери нагло и беспардонно лезут в объектив, садятся человеку на голову, а иногда — пытаются сделать фото сами.

    Все это выглядит очень мило и забавно. Такие снимки напоминают, что люди и природа — одно целое.

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    Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам
    Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам
    Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам
    Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам
    Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам
    Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам
    Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам
    Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам
    Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам
    Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам
    Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам
    Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам
    Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам
    Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам
    Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

    Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.

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    Теги: в мире животных шутки курьез животные
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