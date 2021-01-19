Как дикие животные беспардонно мешают работать фотографам

Люди и природа — одно целое

Пользователь твиттера из Испании Хоакин Кампа запустил тред со снимками диких животных, которые мешают работать фотографам. Звери нагло и беспардонно лезут в объектив, садятся человеку на голову, а иногда — пытаются сделать фото сами.

Все это выглядит очень мило и забавно. Такие снимки напоминают, что люди и природа — одно целое.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.