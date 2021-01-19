Лук, лягушка и моча: подборка очень странных тестов на беременность из далекого прошлого

На что только не шли женщины ради заветного диагноза

Тесты на беременность стали широко доступны в 1978 году. Тогда их точность не превышала 80%, а результата нужно было ждать два часа. Сегодня они в экспресс-режиме определяют факт зачатия с вероятностью более 90%. Для этого нужно опустить индикатор в мочу: если там есть следы гормона ХГЧ, появятся две полоски. Но раньше все было чуть сложнее. К каким хитростям прибегали для определения беременности в прошлом, рассказывает портал Mental Floss.

1. Пшеница и ячмень

В Древнем Египте (около 1350 г. до н.э.) женщинам советовали мочиться на семена пшеницы и ячменя в течение нескольких дней. Прорастет пшеница — будет девочка, ячмень — мальчик. Если ничего не проросло, значит беременность не наступила. Интересно, что этот тест и правда работает (хотя и отчасти). В 1963 году исследователи обнаружили, что в 70% случаев моча беременных действительно вызывает прорастание семян.

2. Запах лука

Древние греки использовали другой способ. Они предлагали женщине перед сном поместить во влагалище лук или чеснок. Если наутро у нее изо рта неприятно пахло, значит, о беременности не могло идти и речи. Медики того времени считали, что пустая матка способствует передаче запаха из половых органов до самого рта. И наоборот: наличие в утробе ребенка не дает овощному аромату подняться выше живота.

3. След от засова

Еще один аналог современного теста на беременность описан в сборнике народных верований XV века «Евангелие прялки». Испытуемая мочилась в таз, а затем туда погружался замок или ключ, «но лучше засов». Предмет оставляли в тазу на два-три часа. Затем мочу выливали. Если засов оставлял след на дне таза, значит, тест дал положительный результат.

4. Вино с мочой

Интуитивно люди уже давно понимали, что беременность как-то влияет на состав мочи. В XVI веке «эксперты по урине» смешивали ее с вином и на основании своих наблюдений за этим коктейлем делали выводы о том, произошло ли зачатие. Этот способ не был лишен логики, ведь алкоголь мог реагировать на определенные белки в моче беременных.

5. Глаза

В XVI веке французский врач Жак Гиймо, автор влиятельного трактата по офтальмологии, утверждал, что беременность можно вычислить по глазам женщины. Он писал, что уже на втором месяце с момента зачатия будущую маму отличают «глубоко посаженные глаза с маленькими зрачками, опущенными веками и припухшими венами в уголках». В целом он ошибался, но современные врачи признают, что беременность действительно может повлиять на зрение, поэтому они не рекомендуют подбирать очки или контактные линзы до родов.

6. Признак Чедвика

Примерно через шесть-восемь недель после зачатия шейка матки, половые губы и влагалище могут приобрести темно-синий или пурпурно-красный оттенок из-за повышенного притока крови к этой области. Впервые это заметили в 1836 году, а спустя 50 лет врач-акушер Джеймс Рид Чедвик сообщил об этом на собрании Американского гинекологического общества. Открытие получило название «признак Чедвика». Однако врачи XIX века редко использовали этот индикатор из-за царивших тогда пуританских нравов.

7. Кроличий тест

В 1920-х годах немецкие ученые Сельмар Ашхейм и Бернхард Зондек определили, что в моче беременных присутствует особый гормон. Сегодня он известен как хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Они выяснили это, вводя мочу беременных неполовозрелым кроликам, крысам и мышам. В большинстве случаев яичники животных увеличивались в размерах. И хотя фраза «кролик умер» обычно означала, что женщина беременна, на самом деле все подопытные животные погибали, так как их приходилось вскрывать для исследования.

8. Лягушачий тест

В конце 1940-х годов ученые выяснили, что, когда моча беременной вводится живой жабе или лягушке, несчастная амфибия в течение 24 часов откладывает яйца. В данном случае подопытные животные, в отличие от кроликов, даже доживали до следующего теста.