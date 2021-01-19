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    Курьез

    На подпольной секс-вечеринке прибывших полицейских приняли за стриптизеров

    • Розсилка
    На подпольной секс-вечеринке прибывших полицейских приняли за стриптизеров

    Участникам и владельцу дома грозят штрафы за нарушение карантина

    В Аргентине местные свингеры устроили подпольную вечеринку во время карантина, и кто-то из недоброжелателей донес об этом в полицию. Когда копы приехали на виллу, их добродушно впустили, так как приняли за стриптизеров. Об этом пишет Buenos Aires Times.

    Внутри полицейские увидели два десятка человек от 35 до 55 лет. В доме играла музыка, были накрыты столы, а на полу лежали матрасы. Одна из женщин подошла к копу и прошептала: «Ты меня возбуждаешь».

    «Это было комично и абсурдно одновременно», — сказали правоохранители журналистам после рейда. По их словам, один из мужчин искренне огорчился из-за того, что полицейские оказались настоящими, ведь он их принял за «десерт».

    Вечеринку пришлось остановить. Всем ее участникам и владельцу дома грозят штрафы за нарушение карантина. Задержанные не оказывали сопротивления, были вежливыми и даже шутили.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Веры Брежневой обескуражила фанатов откровенными фото.

    Старшая дочь певицы Веры Брежневой 19-летняя Соня Киперман живет в Америке. Там девушка получает высшее образование и не упускает возможности похвастаться стройной фигурой в летних нарядах.

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    Теги: шутки курьез секс новости
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