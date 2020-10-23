Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Как вам такое творчество?

У девушки по имени Ида слабость к животным и буйная фантазия. Поэтому в свободное время девушка фотошопит котиков, собачек и прочих милых питомцев, превращая их в ужасающих монстров — со множеством глаз, оскаленной пастью и странными мордами.

Как следует из Instagram фотохудожницы, любой желающий может отправить ей фотографию своего любимого животного, а Ида превратит его в героя фильмов ужасов и ваших кошмаров. И самое любопытное, что желающие находятся — на страницу фантазерки подписались уже больше 10 тысяч человек. Давайте посмотрим.

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.