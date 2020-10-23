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    Курьез

    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет

    • Розсилка
    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет

    Как вам такое творчество?

    У девушки по имени Ида слабость к животным и буйная фантазия. Поэтому в свободное время девушка фотошопит котиков, собачек и прочих милых питомцев, превращая их в ужасающих монстров — со множеством глаз, оскаленной пастью и странными мордами.

    Как следует из Instagram фотохудожницы, любой желающий может отправить ей фотографию своего любимого животного, а Ида превратит его в героя фильмов ужасов и ваших кошмаров. И самое любопытное, что желающие находятся — на страницу фантазерки подписались уже больше 10 тысяч человек. Давайте посмотрим.

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    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет
    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет
    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет
    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет
    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет
    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет
    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет
    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет
    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет
    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет
    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет
    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет
    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет
    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет
    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет
    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет
    Художница так жутко фотошопит животных, что оторопь берет

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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