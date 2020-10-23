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    Жизнь

    Эта женщина не стриглась 15 лет. Как она выглядит сейчас (фото)

    • Розсилка
    Эта женщина не стриглась 15 лет. Как она выглядит сейчас (фото)

    Героиня рассказала, что с момента начала эксперимента ее волосы вырастали на один сантиметр каждый месяц

    Жительница немецкого города Дюссельдорф не стриглась 15 лет и отрастила волосы почти двухметровой длины. О результатах ее эксперимента сообщает Daily Mail.

     Согласно материалу, 31-летняя Стефани Классен перестала стричься в 16 лет. По ее словам, длинные пряди всегда ассоциировались у нее с красотой, и как только ее волосы выросли до плеч, она почувствовала себя более привлекательной. «Последний раз я ходила в парикмахерскую в 2005 году. Обычно я сама срезаю поврежденные кончики раз в месяц», — поделилась женщина.

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    Эта женщина не стриглась 15 лет. Как она выглядит сейчас (фото)
    Эта женщина не стриглась 15 лет. Как она выглядит сейчас (фото)
    Эта женщина не стриглась 15 лет. Как она выглядит сейчас (фото)
    Эта женщина не стриглась 15 лет. Как она выглядит сейчас (фото)
    Эта женщина не стриглась 15 лет. Как она выглядит сейчас (фото)
    Эта женщина не стриглась 15 лет. Как она выглядит сейчас (фото)
    Эта женщина не стриглась 15 лет. Как она выглядит сейчас (фото)
    Эта женщина не стриглась 15 лет. Как она выглядит сейчас (фото)
    Эта женщина не стриглась 15 лет. Как она выглядит сейчас (фото)

    Героиня рассказала, что с момента начала эксперимента ее волосы вырастали на один сантиметр каждый месяц, и к 2011 году их длина достигла бедер. «К тому времени они были длиннее, чем у большинства людей, и я начала получать много комментариев от друзей и незнакомцев. Мне были приятны комплименты, это вдохновляло меня продолжать их отращивать», — сказала она.

    В 2018 году волосы Классен по длине достигли колен, и она начала получать «странные» сообщения в соцсетях. «Люди спрашивали, могут ли они встретиться со мной, чтобы потрогать или расчесать мои волосы. Один мужчина спросил, могу ли я записать, как совершаю с ними действия сексуального характера — это было очень странно. Но я не обращаю внимания на неприятные просьбы, потому что, в большинстве своем, люди очень добры со мной», — добавила немка.

    Также женщина поделилась своим уходом за волосами. Выяснилось, что она использует обычный шампунь и кондиционер и не пользуется феном. «Я ложусь спать с мокрыми волосами, чтобы к утру они высохли сами по себе», — пояснила Классен.

    Кроме того, немка заявила, что не собирается стричься в ближайшее время. Она надеется, что к 2022 году волосы достигнут двух метров в длину.

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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