Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото



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Собрали для вас 18 самых эксцентричных причесок

Представление некоторых людей о стильной прическе существенно расходится со стандартами красоты. Если такого человека случайно встретить на улице, можно испытать множество разнообразных эмоций — от ужаса до гомерического смеха. Как смотреть без улыбки на девушку с ромашкой на голове или на парня с усами на затылке?

Собрали для вас 18 самых эксцентричных причесок, которые способны шокировать вас, а возможно вдохновить на нечто подобное.

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.