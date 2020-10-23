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    Курьез

    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото

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    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото

    Собрали для вас 18 самых эксцентричных причесок

    Представление некоторых людей о стильной прическе существенно расходится со стандартами красоты. Если такого человека случайно встретить на улице, можно испытать множество разнообразных эмоций — от ужаса до гомерического смеха. Как смотреть без улыбки на девушку с ромашкой на голове или на парня с усами на затылке?

    Собрали для вас 18 самых эксцентричных причесок, которые способны шокировать вас, а возможно вдохновить на нечто подобное.

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    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото
    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото
    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото
    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото
    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото
    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото
    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото
    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото
    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото
    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото
    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото
    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото
    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото
    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото
    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото
    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото
    Люди с эксцентричными прическами, которые шокируют вас: курьезные фото

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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