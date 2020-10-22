Девушка не смогла влезть в купальник и рассмешила сеть (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вскоре на жалобу Лидии отреагировал и сам интернет-магазин

20-летняя американка Лидия Рэмси приобрела в интернет-магазине купальник синего цвета с лифчиком необычной формы — с прорезями на груди. Девушка уточнила, что предусмотрительно заказала верх на два размера больше, так как обладает весьма пышными формами и хотела, чтобы бикини село на ней идеально. То, что покупательница получила в итоге, она опубликовала на своей странице в Twitter в стиле фотографий «ожидание — реальность». И смотреть на это без смеха невозможно.

Девушка отметила, что это бикини за 25 фунтов стерлингов (примерно 2000 рублей) показывает гораздо больше, чем ей хотелось бы. На твит незадачливой покупательницы обратило внимание издание The Sun. А публикация собрала веселые комментарии от пользователей.

«Я просто ору от этой фотки!», «Ваша грудь умудряется выглядеть прилично, несмотря на этот ужасный лифчик)», «То же самое случается со мной каждый раз, даже когда я заказываю топ на три размера больше», «На моделях все смотрится совсем не так, как на реальных людях!», - комментируют фото пользователи сети.

Вскоре на жалобу Лидии отреагировал и сам интернет-магазин, отметив, что они готовы помочь с заменой купальника или как-то по-другому решить эту проблему.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.