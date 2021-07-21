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    Изобретатель возвращает животным возможность ходить, создавая уникальные протезы

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    Изобретатель возвращает животным возможность ходить, создавая уникальные протезы

    Мужчина большую часть своего времени тратит на изготовление деталей и форм для протезов, которые он кропотливо лепит вручную

    Когда животное теряет конечность, его шансы на нормальную жизнь резко уменьшаются. Но американец Деррик Кампана нашел способ повысить эти шансы и вернуть четвероногим инвалидам возможность ходить: он делает протезы, которые отвечают конкретным потребностям каждого животного: кошки, собаки, коровы, козы, верблюда, лисы, орла, гуся и даже огромного африканского слона.

    Компания Деррика под названием Bionic Pets занимается протезированием животных с 2005 года. Мужчина большую часть своего времени тратит на изготовление деталей и форм для протезов, которые он кропотливо лепит вручную. Готовую форму он отделывает пластиком и множеством других материалов. В будущем Деррик надеется улучшить производство протезов с помощью технологии трехмерной печати.

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    Изобретатель возвращает животным возможность ходить, создавая уникальные протезы
    Изобретатель возвращает животным возможность ходить, создавая уникальные протезы
    Изобретатель возвращает животным возможность ходить, создавая уникальные протезы
    Изобретатель возвращает животным возможность ходить, создавая уникальные протезы
    Изобретатель возвращает животным возможность ходить, создавая уникальные протезы
    Изобретатель возвращает животным возможность ходить, создавая уникальные протезы
    Изобретатель возвращает животным возможность ходить, создавая уникальные протезы
    Изобретатель возвращает животным возможность ходить, создавая уникальные протезы
    Изобретатель возвращает животным возможность ходить, создавая уникальные протезы
    Изобретатель возвращает животным возможность ходить, создавая уникальные протезы

    «Я постоянно учусь, поэтому мне никогда не бывает скучно. Иметь возможность сочетать мою страсть к творчеству с помощью животным — это потрясающе», — говорит Деррик.

    Одна из наиболее важных миссий Bionic Pets — информирование владельцев животных и ветеринаров о новых вариантах ухода за питомцами-инвалидами. Деррик говорит, что, когда он только начинал заниматься протезированием, над его методами смеялись многие ветеринарные специалисты, которые не осознавали потенциальных преимуществ ортопедии и протезирования для животных.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: шутки курьез
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    Изобретатель возвращает животным возможность ходить, создавая уникальные протезы