Изобретатель возвращает животным возможность ходить, создавая уникальные протезы

Мужчина большую часть своего времени тратит на изготовление деталей и форм для протезов, которые он кропотливо лепит вручную

Когда животное теряет конечность, его шансы на нормальную жизнь резко уменьшаются. Но американец Деррик Кампана нашел способ повысить эти шансы и вернуть четвероногим инвалидам возможность ходить: он делает протезы, которые отвечают конкретным потребностям каждого животного: кошки, собаки, коровы, козы, верблюда, лисы, орла, гуся и даже огромного африканского слона.

Компания Деррика под названием Bionic Pets занимается протезированием животных с 2005 года. Мужчина большую часть своего времени тратит на изготовление деталей и форм для протезов, которые он кропотливо лепит вручную. Готовую форму он отделывает пластиком и множеством других материалов. В будущем Деррик надеется улучшить производство протезов с помощью технологии трехмерной печати.

«Я постоянно учусь, поэтому мне никогда не бывает скучно. Иметь возможность сочетать мою страсть к творчеству с помощью животным — это потрясающе», — говорит Деррик.

Одна из наиболее важных миссий Bionic Pets — информирование владельцев животных и ветеринаров о новых вариантах ухода за питомцами-инвалидами. Деррик говорит, что, когда он только начинал заниматься протезированием, над его методами смеялись многие ветеринарные специалисты, которые не осознавали потенциальных преимуществ ортопедии и протезирования для животных.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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