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    Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото

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    Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото

    Вот что бывает, когда не читаешь отзывы на визажиста

    Мы уже не раз писали про талантливых визажистов, которые преображают своих клиенток до неузнаваемости. Вот и мейкаперы из нашего материала посчитали, что готовы творить волшебство на лицах девушек. Однако они не учли, что сертификат и базовый набор косметики — не гарант успеха.

    Мы собрали для вас работы плохих визажистов, которые возомнили себя Гоар Аветисян, но сделали это напрасно.

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    Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото
    Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото
    Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото
    Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото
    Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото
    Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото
    Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото
    Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото
    Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото
    Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото
    Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото
    Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото
    Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото

    «Вот что бывает, когда не читаешь отзывы о визажисте», «Мне так жалко эту невесту», «Этой женщине стоит уволить своего визажиста», «Ну подумаешь, немного темнее тональный… Никто же не заметит», «Обратилась к визажисту за макияжем для креативного мероприятия», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: шутки курьез
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    Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото