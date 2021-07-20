Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото

Вот что бывает, когда не читаешь отзывы на визажиста

Мы уже не раз писали про талантливых визажистов, которые преображают своих клиенток до неузнаваемости. Вот и мейкаперы из нашего материала посчитали, что готовы творить волшебство на лицах девушек. Однако они не учли, что сертификат и базовый набор косметики — не гарант успеха.

Мы собрали для вас работы плохих визажистов, которые возомнили себя Гоар Аветисян, но сделали это напрасно.

«Вот что бывает, когда не читаешь отзывы о визажисте», «Мне так жалко эту невесту», «Этой женщине стоит уволить своего визажиста», «Ну подумаешь, немного темнее тональный… Никто же не заметит», «Обратилась к визажисту за макияжем для креативного мероприятия», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.