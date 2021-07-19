Подборка работ горе-визажистов, которым стоит сменить работу. Курьезные фото

Этим визажистам нудно задуматься о смене ремесла

Хотя и говорят, уже давно, что нет ничего лучше естественной красоты, а все же с полтонны краски на лице никак не помешают. Такова логика отдельных представителей славного племени косметологов и визажистов, к которым почему-то люди ходят за услугами.

А зря, посмотрите сами и сразу все поймете! Если они еще и деньги заплатили за такое, тогда совсем печаль.

«Она с гордостью называет себя профессиональным визажистом», «Как-то все это нелепо смотрится, наляписто», «Это пример работы визажиста из объявления. Она также делает и свадебный макияж.», «Муж ее после такого точно узнает, или будут отпечатки пальцев проверять?», «Она готова сделать качественный профессиональный макияж», «Все бы ничего, но брови сильно похожи на забор из частокола», «Работа шикарная, спору нет! Для пародийного шоу или роли стервы в фильме», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.