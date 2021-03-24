  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Известный футбольный клуб подписал контракт с правнуком Муссолини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Известный футбольный клуб подписал контракт с правнуком Муссолини

    Соглашение с «Лацио» стало первым в профессиональной карьере игрока

    Футбольный клуб «Лацио», известный своими правыми взглядами и положительным отношением к движению «фаши», подписал контракт с правнуком Бенито Муссолини. Теперь Романо Муссолини будет выступать за римский клуб. Родственник лидера фашистов в годы Второй мировой войны играет на позиции правого защитника. Соглашение с «Лацио» стало первым в его профессиональной карьере.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Известный футбольный клуб подписал контракт с правнуком Муссолини
    Известный футбольный клуб подписал контракт с правнуком Муссолини

    Муссолини-старший не только создал фашистское движение, но и возглавлял нацистское правительство Италии, занимая пост дуче. Он был близким другом Адольфа Гитлера, которому был верен до конца войны.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

    Читайте также: Почему женщины живут дольше мужчин. Подборка курьезных фото
    Теги: знаменитости семья курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies