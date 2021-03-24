Известный футбольный клуб подписал контракт с правнуком Муссолини

Соглашение с «Лацио» стало первым в профессиональной карьере игрока

Футбольный клуб «Лацио», известный своими правыми взглядами и положительным отношением к движению «фаши», подписал контракт с правнуком Бенито Муссолини. Теперь Романо Муссолини будет выступать за римский клуб. Родственник лидера фашистов в годы Второй мировой войны играет на позиции правого защитника. Соглашение с «Лацио» стало первым в его профессиональной карьере.

Муссолини-старший не только создал фашистское движение, но и возглавлял нацистское правительство Италии, занимая пост дуче. Он был близким другом Адольфа Гитлера, которому был верен до конца войны.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.