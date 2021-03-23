София Ротару трогательно поздравила любимого внука с 27-летием (фото)

Анатолий Евдокименко празднует день рождения

Народная артистка Украины София Ротару поздравил внука с денм рождения. Музыкальный продюсер и DJ, празднует 27-летие.

Исполнительница поздравила наследника в своем фотоблоге, опубликовав эффектные фотографии именинника.

«День рождения моего любимого внука — Анатолия! Толюца, желаю тебе крепкого здоровья, счастья и везения! Люблю», - написала звезда.

В комментариях фанаты присоединились к поздравлениям и засыпали именинника комплиментами.

«Поздравляю ваше солнышко!!! Красивый мальчик!!!», «Такой интересный», «Счастье внуку и вашей семье», «Очень благородная внешность у вашего внука Анатолия», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что бывшая соседка Кароль по квартире рассказала всю правду об артистке.

Хореограф и танцовщица Яна Заец, которая принимала участие в «Танцах со звездами» вместе с Иракли Макацария, поделилась неожиданными воспоминаниями о Тине Кароль. Оказывается, в студенческие времена девушки вместе снимали квартиру в Киеве.

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