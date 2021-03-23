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    София Ротару трогательно поздравила любимого внука с 27-летием (фото)

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    Певица София Ротару вместе с внуками - София Ротару трогательно поздравила любимого внука с 27-летием (фото)
    Певица София Ротару вместе с внуками

    Анатолий Евдокименко празднует день рождения

    Народная артистка Украины София Ротару поздравил внука с денм рождения. Музыкальный продюсер и DJ, празднует 27-летие.

    Исполнительница поздравила наследника в своем фотоблоге, опубликовав эффектные фотографии именинника.

    «День рождения моего любимого внука — Анатолия! Толюца, желаю тебе крепкого здоровья, счастья и везения! Люблю», - написала звезда.

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    София Ротару трогательно поздравила любимого внука с 27-летием (фото)
    София Ротару трогательно поздравила любимого внука с 27-летием (фото)

    В комментариях фанаты присоединились к поздравлениям и засыпали именинника комплиментами.

    «Поздравляю ваше солнышко!!! Красивый мальчик!!!», «Такой интересный», «Счастье внуку и вашей семье», «Очень благородная внешность у вашего внука Анатолия», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что бывшая соседка Кароль по квартире рассказала всю правду об артистке.

    Хореограф и танцовщица Яна Заец, которая принимала участие в «Танцах со звездами» вместе с Иракли Макацария, поделилась неожиданными воспоминаниями о Тине Кароль. Оказывается, в студенческие времена девушки вместе снимали квартиру в Киеве.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес София Ротару
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