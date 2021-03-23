София Ротару трогательно поздравила любимого внука с 27-летием (фото)
Анатолий Евдокименко празднует день рождения
Народная артистка Украины София Ротару поздравил внука с денм рождения. Музыкальный продюсер и DJ, празднует 27-летие.
Исполнительница поздравила наследника в своем фотоблоге, опубликовав эффектные фотографии именинника.
«День рождения моего любимого внука — Анатолия! Толюца, желаю тебе крепкого здоровья, счастья и везения! Люблю», - написала звезда.
В комментариях фанаты присоединились к поздравлениям и засыпали именинника комплиментами.
«Поздравляю ваше солнышко!!! Красивый мальчик!!!», «Такой интересный», «Счастье внуку и вашей семье», «Очень благородная внешность у вашего внука Анатолия», - комментируют фото пользователи сети.
Ранее «Скотч» сообщал, что бывшая соседка Кароль по квартире рассказала всю правду об артистке.
Хореограф и танцовщица Яна Заец, которая принимала участие в «Танцах со звездами» вместе с Иракли Макацария, поделилась неожиданными воспоминаниями о Тине Кароль. Оказывается, в студенческие времена девушки вместе снимали квартиру в Киеве.