Знаменитая гимнастка после пережитых домогательств стала порнозвездой (фото)

Гимнастка заявила о домогательствах в спорте

35-летняя Верона ван де Лер рассказала, с чем ей пришлось столкнуться за время спортивной карьеры. Нидерландская гимнастка раскрыла причину, по которой выбрала порноиндустрию.

Верона стала вице-чемпионкой мира по гимнастике в начале нулевых. Однако травма и конфликты с тренерами вынудили ее уйти из большого спорта. Выбор девушки не приняли родители, которые оставили дочь на улице вместе с ее возлюбленным. В результате Верона прошла через проблемы с законом и узнала все тонкости работы вебкам-моделью.

Гимнастка написала автобиографию, где подробно рассказала о насилии в спорте. По словам многократной чемпионки Нидерландов, дети в этой сфере терпят вербальный и сексуальный абьюз. «Есть много тренеров, которые любят помогать гимнасткам на тренировках, при этом трогают везде. Держат за грудь или в районе груди, хотя можно было бы держать чуть пониже и за спину. Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди», — пояснила Верона.

Ее группа должна была взвешиваться перед тренером-мужчиной топлес, хотя на тот момент девочкам было от 10 до 13 лет. Им приходилось приспускать трико, чтобы позволить измерить процент содержания жира в организме. Медики также позволяли себе непристойные вещи.

«У нас был физиотерапевт, который во время лечебных процедур дотрагивался до тех мест, куда дотрагиваться было неправильно. Когда нам делали массаж, всегда работали "на тоненького" в области ног. Эти ребята ходят по краю. И, на мой взгляд, заходят слишком далеко. Но тогда об этом не говорили. Ведь мы думали: "Может, это нормально?» Никто не говорил нам, что правильно, а что нет», — заверила девушка.

При этом она не получала должной поддержки от родителей. Поначалу они переживали за дочь. Но со временем мама и папа гимнастки стали одержимы ее победами, им было мало второго места. «Моя мама менялась на глазах. Сначала она была женщиной, с которой мы с радостью пекли что-нибудь вкусненькое вместе. А потом стала человеком, который начал давить на меня. Ей хотелось только одного — чтобы я выигрывала медали. Мой отец был по сути таким же», — призналась Верона.

Из-за прессинга родителей и конфликтов с Федерацией гимнастики она ушла из спорта. Однажды Вероне написал поклонник, который попросил у нее фото топлес. Избранник помог ей сделать нужные снимки, за что оба получили 2 тысячи евро. Затем спортсменка получила предложение от крупнейшей вебкам-платформы Бенилюкса, на которое дала согласие. Так Верона и ее возлюбленный создали сайт для взрослых, где публиковали собственные эротические ролики.

«Мне это нравилось, я всегда это видела просто работой — подобное легально в Голландии, если тебе больше 18 лет и ты платишь налоги. Никто на меня не давил, было много свободы. Мне нравилось быть боссом для самой себя», — отметила Верона. Она осталась довольна результатом труда. «Это был хороший старт для моего бизнеса, которым я в итоге занималась восемь лет. Зарабатывала я гораздо больше, чем получила за всю карьеру в гимнастике», — уточнила спортсменка.

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