Американец в ужасе удалил приложение для знакомств, когда узнал правду об отце

Парень уверен, что опасается подобного не без причины

24-летний Зейв Форс из Портленда (США) никогда не мечтал о братьях и сестрах, но очень хотел найти своего отца. Парень вырос с матерью, которая рассказала ему, что он был зачат с помощью донорской спермы. Это означало, что женщина не знала мужчину-донора лично, не могла позвонить ему или написать.

Тогда Зейв решил отыскать своего биологического отца с помощью сайта Ancestry.com. И нашел. Особой радости это ему не принесло, но зато породило новую фобию. Парень узнал, что его отец был донором репродуктивного материала примерно 500 раз, и в общей сложности он имеет около 50 детей.

Казалось бы, в этом нет ничего ужасного. Такая плодовитость, конечно, удивляет, но не пугает. Однако Зейв другого мнения. Он считает, что теперь не может знакомиться с девушками в интернете, а потом встречаться с ними, потому что кто-то из них может оказаться его сводной сестрой.

Парень уверен, что он опасается подобного не без причины. Ведь с тех пор, как он узнал, кто его отец, ему удалось найти восемь братьев и сестёр. Один из братьев даже ходил с ним в ту же школу, пишет The Mirror.

«Незнание того, сколько у меня родных братьев и сестер навредило моей личной жизни. Когда я листаю Tinder, я действительно понятия не имею, кто мне родственник, а кто нет. В интимных отношениях меня всегда будет преследовать этот призрак неизвестности. Если я не буду просить всех своих девушек проводить генетическое тестирование, у меня никогда не будет стопроцентной уверенности в том, что мы не родственники», — говорит Зейв.

Но нет худа без добра. Зейв познакомился со многими братьями и сестрами, и теперь они отлично общаются. Они рады, что нашли друг друга благодаря соцсетям и Ancestry.com. Интересно, смогут ли они найти остальных своих родственников? Все-таки их еще довольно много.

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