Ужасное зрелище. Киевская блогерша с самыми большими скулами показала зубы без коронок (фото)

Девушка не скрывает от подписчиков даже самые неприглядные моменты

Киевская блогерша Анастасия Покрищук прославилась благодаря своим аномально большим скулам, сделанным с помощью косметологов. Теперь девушка решилась на еще одно преображение, подготовку к которому с радостью продемонстрировала подписчикам в «Инстаграме».

Экс-участница шоу «Пацанки» показала фото из кабинета стоматолога, где предстала с обточенными под коронки зубами. Блогерша ранее уже подвергалась подобной процедуре в Турции, но захотела изменить цвет эмали.

«Сделали крутые. Но я хочу белее. Сейчас будет еще ненатуральней, к чему я и стремлюсь. И за зубы я не боюсь, так как через пару-тройку лет планирую импланты», — заявила она в комментариях.

instagram.com/_just__queen_/

Несмотря на то что некоторых подписчиков фото ужаснуло, многие оценили подход Анастасии к ведению блога. Юзеры поблагодарили ее за «годный контент».

Анастасия кардинально изменила внешность в 26 лет. По словам девушки, она тогда работала продавцом и была очень недовольна тем, как выглядит. «Посмотрела на себя в зеркало и поняла, что я урод. Работала продавцом, ничего не ела, собирала деньги на увеличение губ. Как только накопила, сразу побежала к косметологу. Просто обожаю колоть морду", — признавалась она в одном из интервью интервью.

Блогерша привыкла к повышенному вниманию и косым взглядам и не собирается останавливаться на достигнутом. В планах у необычной инста-дивы было увеличение груди.

Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

«Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.