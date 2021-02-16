  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Ужасное зрелище. Киевская блогерша с самыми большими скулами показала зубы без коронок (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Киевская блогерша Анастасия Покрищук - Ужасное зрелище. Киевская блогерша с самыми большими скулами показала зубы без коронок (фото)
    Киевская блогерша Анастасия Покрищук
    instagram.com/_just__queen_/

    Девушка не скрывает от подписчиков даже самые неприглядные моменты

    Киевская блогерша Анастасия Покрищук прославилась благодаря своим аномально большим скулам, сделанным с помощью косметологов. Теперь девушка решилась на еще одно преображение, подготовку к которому с радостью продемонстрировала подписчикам в «Инстаграме».

    Экс-участница шоу «Пацанки» показала фото из кабинета стоматолога, где предстала с обточенными под коронки зубами. Блогерша ранее уже подвергалась подобной процедуре в Турции, но захотела изменить цвет эмали.

    «Сделали крутые. Но я хочу белее. Сейчас будет еще ненатуральней, к чему я и стремлюсь. И за зубы я не боюсь, так как через пару-тройку лет планирую импланты», — заявила она в комментариях.

    instagram.com/_just__queen_/
    instagram.com/_just__queen_/

    Несмотря на то что некоторых подписчиков фото ужаснуло, многие оценили подход Анастасии к ведению блога. Юзеры поблагодарили ее за «годный контент».

    Анастасия кардинально изменила внешность в 26 лет. По словам девушки, она тогда работала продавцом и была очень недовольна тем, как выглядит. «Посмотрела на себя в зеркало и поняла, что я урод. Работала продавцом, ничего не ела, собирала деньги на увеличение губ. Как только накопила, сразу побежала к косметологу. Просто обожаю колоть морду", — признавалась она в одном из интервью интервью.

    Блогерша привыкла к повышенному вниманию и косым взглядам и не собирается останавливаться на достигнутом. В планах у необычной инста-дивы было увеличение груди.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Ужасное зрелище. Киевская блогерша с самыми большими скулами показала зубы без коронок (фото)
    Ужасное зрелище. Киевская блогерша с самыми большими скулами показала зубы без коронок (фото)
    Ужасное зрелище. Киевская блогерша с самыми большими скулами показала зубы без коронок (фото)
    Ужасное зрелище. Киевская блогерша с самыми большими скулами показала зубы без коронок (фото)
    Ужасное зрелище. Киевская блогерша с самыми большими скулами показала зубы без коронок (фото)
    Ужасное зрелище. Киевская блогерша с самыми большими скулами показала зубы без коронок (фото)
    Ужасное зрелище. Киевская блогерша с самыми большими скулами показала зубы без коронок (фото)
    instagram.com/_just__queen_/

    Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

    «Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.

    Читайте также: Самой татуированной британке пришлось закрасить рисунки, чтобы показать дочери, как выглядит без них
    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies