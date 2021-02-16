Парень нашел в стене подвала старинный тайник, который заинтригует всех любителей морских секретов

В тайнике также находились два мешка с цепями противоскольжения, датируемые 24 марта 1903 года

Если кто-то спрятал тайник в укромном месте, возможно, этот кто-то не хотел бы, чтобы его нашли. Но когда нашему взору открывается нечто таинственное, мы не в силах сдержать свое любопытство!

Это подтверждает история пользователя Реддита из штата Мэн под ником «dontbanmynewaccaunt», который совершенно случайно нашел тайник моряка в стене подвала. И эта находка так озадачила парня, что он решил поделиться ею на просторах сети.

Реддитор нашел довольно странный набор предметов во время ремонта подвала в своем офисе

Ремонтируя подвальное помещение своего офиса, парень взялся за снос стены, но вместо строительного мусора обнаружил на месте разлома некий тайник.

Среди найденных реддитором вещей были несколько сосудов, пустая банка, устройство, отдаленно напоминающее степлер, старая свеча, емкость от медикаментов, а также снимок судна и некий портрет.

В тайнике также находились два мешка с цепями противоскольжения, датируемые 24 марта 1903 года и 23 августа 1904 года, что позволило кладоискателю понять, что его находка может быть весьма ценной!

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