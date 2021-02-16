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    Жизнь

    Парень нашел в стене подвала старинный тайник, который заинтригует всех любителей морских секретов

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    Парень нашел в стене подвала старинный тайник, который заинтригует всех любителей морских секретов

    В тайнике также находились два мешка с цепями противоскольжения, датируемые 24 марта 1903 года

    Если кто-то спрятал тайник в укромном месте, возможно, этот кто-то не хотел бы, чтобы его нашли. Но когда нашему взору открывается нечто таинственное, мы не в силах сдержать свое любопытство!

    Это подтверждает история пользователя Реддита из штата Мэн под ником «dontbanmynewaccaunt», который совершенно случайно нашел тайник моряка в стене подвала. И эта находка так озадачила парня, что он решил поделиться ею на просторах сети.

    Реддитор нашел довольно странный набор предметов во время ремонта подвала в своем офисе

    Ремонтируя подвальное помещение своего офиса, парень взялся за снос стены, но вместо строительного мусора обнаружил на месте разлома некий тайник.

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    Парень нашел в стене подвала старинный тайник, который заинтригует всех любителей морских секретов
    Парень нашел в стене подвала старинный тайник, который заинтригует всех любителей морских секретов
    Парень нашел в стене подвала старинный тайник, который заинтригует всех любителей морских секретов
    Парень нашел в стене подвала старинный тайник, который заинтригует всех любителей морских секретов

    Среди найденных реддитором вещей были несколько сосудов, пустая банка, устройство, отдаленно напоминающее степлер, старая свеча, емкость от медикаментов, а также снимок судна и некий портрет.

    В тайнике также находились два мешка с цепями противоскольжения, датируемые 24 марта 1903 года и 23 августа 1904 года, что позволило кладоискателю понять, что его находка может быть весьма ценной!

    Ранее «Скотч» рассказывал, как живет самая экономная миллионерша в мире.

    Американка не покупает ничего нового и использует губки, пока они «не развалятся и не сгниют». У нее всего один нож, который она никогда не моет, чтобы не тратить воду. Дом достался Элизабет от бывшего мужа, и он регулярно проводит в нем уборку взамен на ее услуги тренера и консультанта по питанию.

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    Теги: курьез дом время
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