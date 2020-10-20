Как бы выглядели животные, будь у них кошачьи мордочки: курьезные фото



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Авторы профиля под названием «Коты везде» создают забавные коллажи

Кошки… они повсюду. Они ждут вас дома, вы встречаете их на улице, видите на экранах смартфонов и компьютеров… А теперь благодаря этому забавному Instagram-аккаунту мордочками этих наглых созданий обзавелись и другие животные.

Авторы профиля под названием «Коты везде» создают забавные коллажи, в которых они добавляют кошачьи морды окружающим предметам, начиная с ежиков и заканчивая продуктами питания. Получается жутко забавно.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.