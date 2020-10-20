Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день



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В подборке представлены фото котов, без которых жизнь точно была бы скучна

Владельцы кошек могут вспомнить случаи, когда питомцы спасали их от уныния и наполняли жизнь новым смыслом. Несмотря на то, что эти пушистые создания порой бывают своенравными и капризными, наблюдение за ними дарит много позитивных эмоций.

В нашей подборке представлены фото котов, без которых жизнь точно была бы скучна.

«Кошкам тоже иногда необходимо подзарядиться», «Мой кот показывает фокусы каждый день», «А кто меня кормить-то будет?», «Хоть на ком-то можно спокойно полежать», «Всегда внимательно осматривайте место, на которое собираетесь сесть», «Теперь я стал смертью, разрушителем миров», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.