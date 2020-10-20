  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день

    • Розсилка
    Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день

    В подборке представлены фото котов, без которых жизнь точно была бы скучна

    Владельцы кошек могут вспомнить случаи, когда питомцы спасали их от уныния и наполняли жизнь новым смыслом. Несмотря на то, что эти пушистые создания порой бывают своенравными и капризными, наблюдение за ними дарит много позитивных эмоций.

    В нашей подборке представлены фото котов, без которых жизнь точно была бы скучна.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день
    Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день
    Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день
    Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день
    Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день
    Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день
    Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день
    Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день
    Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день
    Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день
    Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день
    Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день
    Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день
    Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день
    Курьезные фото котов, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день

    «Кошкам тоже иногда необходимо подзарядиться», «Мой кот показывает фокусы каждый день», «А кто меня кормить-то будет?», «Хоть на ком-то можно спокойно полежать», «Всегда внимательно осматривайте место, на которое собираетесь сесть», «Теперь я стал смертью, разрушителем миров», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

     Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    шутки кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies