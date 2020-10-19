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    Курьез

    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото

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    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото

    «Моя мама сначала не верила, что наш новый кот странненький», - комментируют фото пользователи сети

    Как бы хозяева не пытались сделать своих питомцев воспитанными с помощью дрессировки и вкусняшек, у животных внутри всё равно живы воспоминания об их диких предках. Поэтому даже самый миленький и добрый котик может внезапно решить, что он здесь закон, и съесть все цветы в доме или разбудить хозяина в 5 утра. Что делать людям в такой ситуации? Только понять и простить питомцев. Ну и сделать их фотографии, конечно же!

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    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото
    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото
    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото
    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото
    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото
    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото
    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото
    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото
    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото
    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото
    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото
    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото
    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото
    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото
    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото
    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото
    Эти дерзкие животные решили показать всем, кто здесь главный: курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

     Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    шутки кот курьез животные
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