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    Курьез

    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)

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    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)

    Подборка остроумных и правдивых рисунков, которые рассмешат вас

    «Все счастливые семьи похожи друг на друга», — говорил великий Лев Толстой. И многие семейные художники любят подтверждать эту истину, рисуя забавные иллюстрации, посвященные радостям и трудностям жизни в семье.

    Африканский иллюстратор из Ганы, известный в Сети под псевдонимом Poka Arts, создает остроумные и правдивые рисунки с участием своей любимой жены и детей, и на них невозможно смотреть без смеха.

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    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)
    Забавные иллюстрации о любви, в которых вы найдете себя (фото)

    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

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    Теги: фотография семья шутки курьез
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