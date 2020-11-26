Елизавете II изготовят перчатки, которые уничтожают Covid-19

Дата поставки аксессуара в Букингемский дворец пока не уточняется

Официальный поставщик перчаток королевы Великобритании объявил о сотрудничестве с технологической компанией, в результате которого монарху изготовят убивающий коронавирус аксессуар. Об этом сообщает The Telegraph.

Сассекское ателье Cornelia James вступило в коллаборацию со швейцарской фирмой для работы над новым материалом, который способен нейтрализовать попадающие на его поверхность вирусы и микробы.

Субстанцию Viroblock нанесут на обычные хлопковые или шерстяные перчатки королевы. Отмечается, что это никак не отразится на их внешнем виде и не будет ощущаться при ношении.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.