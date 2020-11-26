  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Елизавете II изготовят перчатки, которые уничтожают Covid-19

    • Розсилка
    Королева Великобритании Елизавета II - Елизавете II изготовят перчатки, которые уничтожают Covid-19
    Королева Великобритании Елизавета II

    Дата поставки аксессуара в Букингемский дворец пока не уточняется

    Официальный поставщик перчаток королевы Великобритании объявил о сотрудничестве с технологической компанией, в результате которого монарху изготовят убивающий коронавирус аксессуар. Об этом сообщает The Telegraph.

    Сассекское ателье Cornelia James вступило в коллаборацию со швейцарской фирмой для работы над новым материалом, который способен нейтрализовать попадающие на его поверхность вирусы и микробы.

    Субстанцию Viroblock нанесут на обычные хлопковые или шерстяные перчатки королевы. Отмечается, что это никак не отразится на их внешнем виде и не будет ощущаться при ношении.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

     Читайте также: Тату-фиаско. Курьезные фото, которые заставят вас смеяться в голос
    Теги: знаменитости Королева Елизавета II семья коронавирус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies