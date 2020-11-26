В трусиках на роскошной яхте: в сеть слили фото принцессы Дианы

Фото датированно сентябрем 1990 года

Сооснователь итальянского бренда Valentino, бизнесмен и дизайнер Джанкарло Джамметти, опубликовал в сети фотографию принцессы Дианы на роскошной яхте. Снимок появился в его Instagram-аккаунте, пишет Daily Mail.

На кадре, датированном сентябрем 1990 года, принцесса Уэльская запечатлена на борту принадлежащей модному дому лодке T.M.Blue One. Она стоит на палубе с напитком в руке в компании Джамметти и болгарского князя, финансиста Кирилла Преславского.

Принцесса Диана одета в плавки с ярким орнаментом и фиолетовую рубашку, полы которой завязаны узлом на талии. Ее образ дополняют крупные солнечные очки и серьги-кольца.

На заднем плане виден небольшой остров Стромболи у северного побережья Сицилии, где находится одноименная гора — один из трех действующих вулканов Италии.

Кроме того, в той же серии Джанкарло Джамметти опубликовал еще одно фото, на котором мать нынешних британских принцев приветствует дизайнера на официальной встрече. Дата съемки не уточняется.

«Два момента, на которых запечатлена наша с ней дружба», — подписал серию снимков автор.

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