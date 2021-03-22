Как люди из прошлого представляли наше время: 10 интересных рисунков

Крутые рисунки, показывающие, что предки думали о технологиях нашего времени

Испокон веков люди любили рассуждать о будущем. Думая о жизни наших внуков и правнуков, мы представляем полеты на другие планеты, летающие автомобили и заменяющие документы чипы в теле. А хотите узнать, как современное время представляли люди, жившие 50 и даже 100 лет назад?

В этом материале мы собрали крутые рисунки, показывающие, что предки думали о технологиях нашего времени. Некоторые предсказания поражают своей точностью, ну, а другие заставляют задуматься или просто смешат.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.