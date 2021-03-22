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    Как люди из прошлого представляли наше время: 10 интересных рисунков

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    Иллюстрация Вальтера Молино &laquo;Жизнь в 2022 году&raquo;, нарисованная в 1962 году - Как люди из прошлого представляли наше время: 10 интересных рисунков

    Иллюстрация Вальтера Молино «Жизнь в 2022 году», нарисованная в 1962 году

    Крутые рисунки, показывающие, что предки думали о технологиях нашего времени

    Испокон веков люди любили рассуждать о будущем. Думая о жизни наших внуков и правнуков, мы представляем полеты на другие планеты, летающие автомобили и заменяющие документы чипы в теле. А хотите узнать, как современное время представляли люди, жившие 50 и даже 100 лет назад?

    В этом материале мы собрали крутые рисунки, показывающие, что предки думали о технологиях нашего времени. Некоторые предсказания поражают своей точностью, ну, а другие заставляют задуматься или просто смешат.

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    Представление о доставке еды в будущем в 1940-е годы
    Футуристическая концепция авиалайнера 1970-х годов
    Телефон будущего, 1956 год
    Самоуправляемые автомобили будущего (изображение примерно 1960 года)
    Как люди из прошлого представляли наше время: 10 интересных рисунков
    Как люди из прошлого представляли наше время: 10 интересных рисунков
    Как люди из прошлого представляли наше время: 10 интересных рисунков
    Как люди из прошлого представляли наше время: 10 интересных рисунков
    Как люди из прошлого представляли наше время: 10 интересных рисунков
    Как люди из прошлого представляли наше время: 10 интересных рисунков
    Как люди из прошлого представляли наше время: 10 интересных рисунков
    Советское представление о будущем в 1930-е годы
    Как люди из прошлого представляли наше время: 10 интересных рисунков
    Как люди из прошлого представляли наше время: 10 интересных рисунков

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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    Теги: фотография шутки курьез
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