В США собака угнала джип и врезалась в музей

Судимостей у собаки раньше не было, поэтому она отделалась лишением прав

В городе Стерджен-Бэй, штат Висконсин, австралийская овчарка по кличке Кэлли угнала джип своего хозяина и врезалась на нем в здание художественной галереи. Об этом сообщает Nbc.

Инцидент произошел 13 марта. Хозяин собаки припарковал автомобиль и пошел в ближайшую пекарню. Кэлли, судя по всему, устала его ждать, поэтому сняла джип с ручного тормоза и двинулась с места! Далеко машина не уехала, потому что врезалась в здание. Никто, к счастью, не пострадал.

Об аварии сообщили менеджеру здания, но он не сразу поверил и подумал, что ослышался. Хозяйка галереи все же убедила его в реальности произошедшего, и тому не оставалось ничего другого, кроме как пошутить: «А у пса раньше были судимости?»

It's not every day that a dog drives a Jeep across traffic and right in to your business! ...a lil shook but saved by a big chunk of smokey quartz! Thankfully no one was injured. Опубліковано The Pearl of Door County Субота, 13 березня 2021 р.

У хозяйки галереи тоже есть собака, она часто берет ее на работу с собой. Женщина пошутила, что сказала питомцу в следующий раз приглашать своих друзей входить через дверь.

Хозяин Кэлли рад, что все целы. Он пообещал отобрать у собаки водительские права.

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