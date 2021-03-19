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    В США собака угнала джип и врезалась в музей

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    В результате аварии никто, к счастью, не пострадал - В США собака угнала джип и врезалась в музей

    В результате аварии никто, к счастью, не пострадал

    Судимостей у собаки раньше не было, поэтому она отделалась лишением прав

    В городе Стерджен-Бэй, штат Висконсин, австралийская овчарка по кличке Кэлли угнала джип своего хозяина и врезалась на нем в здание художественной галереи. Об этом сообщает Nbc.

    Инцидент произошел 13 марта. Хозяин собаки припарковал автомобиль и пошел в ближайшую пекарню. Кэлли, судя по всему, устала его ждать, поэтому сняла джип с ручного тормоза и двинулась с места! Далеко машина не уехала, потому что врезалась в здание. Никто, к счастью, не пострадал.

    Об аварии сообщили менеджеру здания, но он не сразу поверил и подумал, что ослышался. Хозяйка галереи все же убедила его в реальности произошедшего, и тому не оставалось ничего другого, кроме как пошутить: «А у пса раньше были судимости?»

    It's not every day that a dog drives a Jeep across traffic and right in to your business! ...a lil shook but saved by a big chunk of smokey quartz! Thankfully no one was injured.

    Опубліковано The Pearl of Door County Субота, 13 березня 2021 р.

    У хозяйки галереи тоже есть собака, она часто берет ее на работу с собой. Женщина пошутила, что сказала питомцу в следующий раз приглашать своих друзей входить через дверь.

    Хозяин Кэлли рад, что все целы. Он пообещал отобрать у собаки водительские права.

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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    Теги: курьез животные
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