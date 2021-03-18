Как сильно отличается макияж в 2016 и 2020 году. Девушки устроили флешмоб

Некоторые выглядят как другие люди

Тренды постоянно сменяют друг друга, и макияж в этом случае не исключение. Чтобы показать, насколько изменилось отношение многих девушек к косметике, пользовательницы TikTok устроили небольшой флешмоб. Девушки сравнили, каким был их макияж в 2016 году, и то, как они красятся сейчас. В прошлое ушли яркие тени и мощный контуринг, а им на смену пришли нежные цвета и легкие текстуры.

Пользовательницы TikTok решили сравнить, как за несколько лет изменились их бьюти-привычки. Во флешмобе с хештегом #2016vs2021 они показали, как красились 5 лет назад и сейчас.

Пользовательница под ником keilidhmua рассказала, что сейчас она пользуется полупрозрачной основой для макияжа, а раньше она любила плотные и матовые тональные основы. В 2021 году девушка пользуется куда меньшим количеством консилера, а также она сменила мощный контуринг и больше количество хайлайтера на румяна. Также keilidhmua отметила, что раньше в моде были яркие брови с четким контуром, а сейчас — естественные и пушистые. Яркие блестящие тени и огромные искусственные ресницы сменили естественные цвета и растушеванная стрелка. Девушка отказалась от матовой помады и перешла на простой блеск для губ.

keilidhmua сравнила два своих образа и удивилась тому, что в 2016 году ее друзья и родственники позволяли ей ходить в таком виде. Девушка также заявила, что с разным макияжем она выглядит как совершенно другой человек.

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