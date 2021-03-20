  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда чрезмерное увлечение фотошопом закончилось полным фиаско. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда чрезмерное увлечение фотошопом закончилось полным фиаско. Курьезные фото

    Рубрика «в соцсетях и в реальной жизни»

    Соцсети уже давно научили нас внимательно рассматривать и не доверять подозрительно красивым картинкам. Ведь с большой долей вероятности они содержат в себе определенный процент фотошопа. Без редактора не обходятся и фотографии многих блогеров и других пользователей Инстаграма, которые хотят демонстрировать подписчикам только самое лучшее, пряча реальность под слоем фильтром.

    Вот только иногда они слишком уж стараются, и правда всплывает наружу. Ну или где-то находится оригинал отредактированной фотографии, которая показывает, как все было на самом деле.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Когда чрезмерное увлечение фотошопом закончилось полным фиаско. Курьезные фото
    Когда чрезмерное увлечение фотошопом закончилось полным фиаско. Курьезные фото
    Когда чрезмерное увлечение фотошопом закончилось полным фиаско. Курьезные фото
    Когда чрезмерное увлечение фотошопом закончилось полным фиаско. Курьезные фото
    Когда чрезмерное увлечение фотошопом закончилось полным фиаско. Курьезные фото
    Когда чрезмерное увлечение фотошопом закончилось полным фиаско. Курьезные фото
    Когда чрезмерное увлечение фотошопом закончилось полным фиаско. Курьезные фото
    Когда чрезмерное увлечение фотошопом закончилось полным фиаско. Курьезные фото
    Когда чрезмерное увлечение фотошопом закончилось полным фиаско. Курьезные фото
    Когда чрезмерное увлечение фотошопом закончилось полным фиаско. Курьезные фото
    Когда чрезмерное увлечение фотошопом закончилось полным фиаско. Курьезные фото
    Когда чрезмерное увлечение фотошопом закончилось полным фиаско. Курьезные фото
    Когда чрезмерное увлечение фотошопом закончилось полным фиаско. Курьезные фото
    Когда чрезмерное увлечение фотошопом закончилось полным фиаско. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

    Читайте также: Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Теги: фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies