Когда чрезмерное увлечение фотошопом закончилось полным фиаско. Курьезные фото

Рубрика «в соцсетях и в реальной жизни»

Соцсети уже давно научили нас внимательно рассматривать и не доверять подозрительно красивым картинкам. Ведь с большой долей вероятности они содержат в себе определенный процент фотошопа. Без редактора не обходятся и фотографии многих блогеров и других пользователей Инстаграма, которые хотят демонстрировать подписчикам только самое лучшее, пряча реальность под слоем фильтром.

Вот только иногда они слишком уж стараются, и правда всплывает наружу. Ну или где-то находится оригинал отредактированной фотографии, которая показывает, как все было на самом деле.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.