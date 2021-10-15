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    Как люди старшего поколения попытались укротить непослушную технику. Курьезные фото

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    Как люди старшего поколения попытались укротить непослушную технику. Курьезные фото

    Остается только восхищаться тем, как старшее поколение стремиться покорить новые вершины

    В детстве родители учили нас правильно пользоваться разными вещами, а теперь ситуация поменялась – сейчас уже мы показываем старшему поколению, как обращаться с приложениями в телефоне и ставить подходящие эмоджи.

    И хотя укрощать гаджеты – это не так и просто, родители и бабушки все же смело сражаются с телефонами и ноутбуками, попутно попадая в самые забавные и курьезные ситуации!

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    на весь екран згорнути
    Папа не умеет увеличивать картинку в телефоне, поэтому читает с экрана так
    Папа не доверяет навигатору и вешает схемы проезда прямо на экран
    Мама пожаловалась, что компьютер очень медленно работает. Оказалось, у неё 11 панелей инструментов
    Мама кладёт телефон в форму для торта, потому что услышала, что во время зарядки телефоны взрываются
    Увидел мамин телефон и попытался выяснить, что произошло
    Папа не мог избавиться от уведомления и просто заклеил его наклейкой
    Бабуля пробует идти в ногу со временем и хранит рецепты на дискете!
    Мама пыталась зарядить ноутбук через разъём для наушников
    Моя тётя использует любимый старый телевизор в качестве подставки для современного
    Вот так моя мама ставит напоминания на телефон
    Позвонил папа и сказал, что на его компьютере вирус — на любой странице появляется странный цветок
    Моя тётя научилась скрывать надоедливую рекламу
    Мама случайно распечатала свои документы для развода на стикерах
    Бабуля нашла способ, как можно с удобством заряжать телефон
    Мама увидела заметку про интересное приложение для смартфона. Она вырезала её из газеты и прилепила на телефон, чтобы не забыть
    Намочил телефон и попросил у бабушки рис. Она достала с полки контейнер с надписью «рис для телефона»

    Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

    Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

    Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.

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    Теги: шутки курьез
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    Как люди старшего поколения попытались укротить непослушную технику. Курьезные фото