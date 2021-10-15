Как люди старшего поколения попытались укротить непослушную технику. Курьезные фото

Остается только восхищаться тем, как старшее поколение стремиться покорить новые вершины

В детстве родители учили нас правильно пользоваться разными вещами, а теперь ситуация поменялась – сейчас уже мы показываем старшему поколению, как обращаться с приложениями в телефоне и ставить подходящие эмоджи.

И хотя укрощать гаджеты – это не так и просто, родители и бабушки все же смело сражаются с телефонами и ноутбуками, попутно попадая в самые забавные и курьезные ситуации!

Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.