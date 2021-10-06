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    Можно ли действительно простудиться из-за переохлаждения и на сквозняке: развенчаны самые популярные мифы

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    Между ощущением холода и состоянием иммунной системы нет связи - Можно ли действительно простудиться из-за переохлаждения и на сквозняке: развенчаны самые популярные мифы

    Между ощущением холода и состоянием иммунной системы нет связи

    Фото из открытых источников

    Один из самых популярных мифов – это то, что можно заболеть если переохладиться

    С наступлением первых холодов к пандемии коронавируса добавились еще и сезонные заболевания. Поэтому их легко спутать на начальном этапе и важно уметь различать. Кроме того, нужно избавиться от мифов вокруг простудных заболеваний. Об этом пишет РБК-Украина.

    Можно ли заболеть, когда переохладились

    Так, один из самых популярных мифов – это то, что можно заболеть если переохладиться. Важно, что переохлаждение начинается, когда температура тела опускается ниже 35 градусов. Поэтому последствия такого состояния-обморожение и кома. Однако, если вы прогулялись в холодный вечер, то это вряд ли вам грозит.

    Ученые исследовали, что между ощущением холода и состоянием иммунной системы нет связи: низкие температуры не ослабляют ее.

    Можно ли простудиться на сквозняке

    Интересно, что единственное на что способен направленный поток холодного воздуха – вызвать спазм мышц и сосудов в конкретном месте тела. В некоторых случаях это может привести к боли и временному ограничению подвижности.

    Однако, регулярное проветривание помещения – одно из главных правил для снижения риска ОРВИ. Однако, если слизистая оболочка пересушивается, то это позволяет легче патогенам проникать в организм.

    Как не простудиться

    Так, при росте влажности воздуха вирусы активизируются. Поэтому сейчас особенно важно соблюдать масочний режим. Ведь маска защищает не только от коронавируса, но и от гриппа и ОРВИ.

    Важно заботиться о том, чтобы ноги оставались сухими. Когда кругом текут ручьи, не всегда удается их перепрыгнуть. Поэтому обувь желательно выбирать так, которая не промокает.

    Постарайтесь, чтобы в вашем рационе было больше свежих фруктов и овощей. В начале осени организм может быть особенно истощенным, поэтому дополнительная поддержка ему не помешает.

    Напомним, знаменитая украинская поп-певица Тина Кароль в своем Инстаграме впервые показала поклонникам свою потрясающую растяжку.

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    Теги: здоровье мифы курьез болезнь
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    Можно ли действительно простудиться из-за переохлаждения и на сквозняке: развенчаны самые популярные мифы