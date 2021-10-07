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    Утро – самое удачное время для неожиданных провалов. Подборка курьезных фото

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    Утро – самое удачное время для неожиданных провалов. Подборка курьезных фото

    Утро можно по праву считать самым сложным и внезапным временем суток

    Утро сумело разделить все человечество на два типа: жаворонки и совы. И несмотря на разное отношение к первой половине дня, выражение «утро добрым не бывает» может быть знакомо и тем, и другим. А все потому, что испортить настроение после пробуждения может не только недосып, но и различные неудачи, которые застают нас в самое сонное и еще ленивое время суток.

    Ведь еще до того, как мы успеваем выпить бодрящего кофе, с нами могут случиться неприятные напасти, которым и посвящена наша сегодняшняя подборка!

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    на весь екран згорнути
    В одном из яиц не было желтка
    Какой-то незнакомец врезался в мой дом субботним утром
    Не знаю, как это случилось, но этим утром я обнаружила грязный подгузник в стиральной машине
    Собрался ехать на работу утром, зашёл в гараж и обнаружил, что крыша обрушилась прямо на мою машину
    Эти пончики были моим завтраком
    С добрым утром
    Шкафчик в моей ванной комнате решил упасть в 5 утра
    Делал утренний кофе без кружки
    Утро добрым не бывает
    И это случилось в 6:45 утра, когда моя смена должна была закончиться в 7:00
    Рассыпал кофе с утра пораньше
    Угадайте, чем именно я приправил свой йогурт
    Вот как началось мое утро
    Решил немного поперчить свой завтрак
    Вот в каком виде я застала свою машину этим утром
    Когда твои мысли где-то в облаках
    Этим утром я была очень сонная и угодила прямо в клейкую ленту для мух

    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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    Теги: шутки курьез
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    Утро – самое удачное время для неожиданных провалов. Подборка курьезных фото