Утро – самое удачное время для неожиданных провалов. Подборка курьезных фото

Утро можно по праву считать самым сложным и внезапным временем суток

Утро сумело разделить все человечество на два типа: жаворонки и совы. И несмотря на разное отношение к первой половине дня, выражение «утро добрым не бывает» может быть знакомо и тем, и другим. А все потому, что испортить настроение после пробуждения может не только недосып, но и различные неудачи, которые застают нас в самое сонное и еще ленивое время суток.

Ведь еще до того, как мы успеваем выпить бодрящего кофе, с нами могут случиться неприятные напасти, которым и посвящена наша сегодняшняя подборка!

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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