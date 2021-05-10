Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото

Все грани взаимоотношений животных, которые живут в одном доме

Когда о ком-то говорят, что они живут, как кошка с собакой, подразумевают, что люди явно не ладят и открыто конфликтуют. Но как на самом деле живут кошки с собаками в одном доме? Оказывается, не только так, как гласит эта поговорка.

А просто две собаки или два кота ладят лучше или хуже? Мы решили собрать подборку снимков, которые покажут все грани взаимоотношений животных, которые живут в одном доме.

Это фото довольно хорошо иллюстрирует их отношения.

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.