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    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото

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    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото

    Все грани взаимоотношений животных, которые живут в одном доме

    Когда о ком-то говорят, что они живут, как кошка с собакой, подразумевают, что люди явно не ладят и открыто конфликтуют. Но как на самом деле живут кошки с собаками в одном доме? Оказывается, не только так, как гласит эта поговорка.

    А просто две собаки или два кота ладят лучше или хуже? Мы решили собрать подборку снимков, которые покажут все грани взаимоотношений животных, которые живут в одном доме.

    Это фото довольно хорошо иллюстрирует их отношения.

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    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото
    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото
    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото
    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото
    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото
    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото
    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото
    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото
    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото
    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото
    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото
    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото
    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото
    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото
    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото
    Как несколько животных в одном доме уживаются между собой. Подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

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    Теги: шутки курьез
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