Художник превращает обычные вещи в космические корабли (фото)

Даже кухонная утварь может стать космолетом

Программист Эрик Геуш, более известный под ником Spacegooose, доказал на примере своих иллюстраций, что научная фантастика и космос не так далеки от предметов, которыми мы пользуемся каждый день. Парень использует кухонную утварь и офисные принадлежности в качестве вдохновения при создании невероятных рисунков космических кораблей.

И если для вас бутылка шампанского — просто бутылка шампанского, то Эрик, будучи фанатом научной фантастики, видит в силуэте алкоголя корпус корабля, который легко может бороздить просторы нашей неизведанной вселенной.

Собрали для вас лучшие работы Геуша, показывающие безграничную силу человеческой фантазии.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.