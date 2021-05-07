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    Художник превращает обычные вещи в космические корабли (фото)

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    Художник превращает обычные вещи в космические корабли (фото)

    Даже кухонная утварь может стать космолетом

    Программист Эрик Геуш, более известный под ником Spacegooose, доказал на примере своих иллюстраций, что научная фантастика и космос не так далеки от предметов, которыми мы пользуемся каждый день. Парень использует кухонную утварь и офисные принадлежности в качестве вдохновения при создании невероятных рисунков космических кораблей.

    И если для вас бутылка шампанского — просто бутылка шампанского, то Эрик, будучи фанатом научной фантастики, видит в силуэте алкоголя корпус корабля, который легко может бороздить просторы нашей неизведанной вселенной.

    Собрали для вас лучшие работы Геуша, показывающие безграничную силу человеческой фантазии.

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    Художник превращает обычные вещи в космические корабли (фото)
    Художник превращает обычные вещи в космические корабли (фото)
    Художник превращает обычные вещи в космические корабли (фото)
    Художник превращает обычные вещи в космические корабли (фото)
    Художник превращает обычные вещи в космические корабли (фото)
    Художник превращает обычные вещи в космические корабли (фото)
    Художник превращает обычные вещи в космические корабли (фото)
    Художник превращает обычные вещи в космические корабли (фото)
    Художник превращает обычные вещи в космические корабли (фото)
    Художник превращает обычные вещи в космические корабли (фото)
    Художник превращает обычные вещи в космические корабли (фото)
    Художник превращает обычные вещи в космические корабли (фото)
    Художник превращает обычные вещи в космические корабли (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: фотография шутки курьез
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