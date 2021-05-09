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    На Винничине 82-летняя бабушка стала звездой в TikTok (видео)

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    82-летняя женщина стала звездой &laquo;Тиктока&raquo; благодаря историям из деревенской жизни Фото: Скриншот видео - На Винничине 82-летняя бабушка стала звездой в TikTok (видео)

    82-летняя женщина стала звездой «Тиктока» благодаря историям из деревенской жизни

    Фото: Скриншот видео

    Видео, где пенсионерка готовит пирожки, набрало 1 млн просмотров

    82-летняя пенсионерка Нина Колодницкая из Винницкой области стала блогером и звездой Тик-Ток. Об этом говорится в сюжете ТСН.

    Ежедневно она делится историями из деревенской жизни, а за месяц собрала 50 000 подписчиков и миллион просмотров.

    Женщина стала блогером месяц назад. В этом ей помогла 12-летняя внучка Алена, которая снимает и выкладывает видео в сеть. Ежедневно сельские истории смотрят десятки тысяч подписчиков и ежедневно добавляется по тысяче пользователей. Видео, на котором она печет пирожки, набрало более миллиона просмотров.

    На блогерстве бабушка не зарабатывает и хочет просто поделиться своими историями и опытом. Пока выходить в эфир помогают внуки, но мечтает научится делать это самостоятельно.

    Смартфон на свой 83 день рождения уже заказала.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

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    Теги: знаменитости курьез
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