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    Жизнь

    Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно

    • Розсилка
    Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно

    А вы смотрите на свои детские фото, когда вам грустно?

    Представление о моде в детские годы весьма размытое и невнятное. Порой глядя на свои снимки из прошлого, думаешь: «Я что был безумен, чтобы так причесать и надеть эту одежду?! Где была моя голова?». Но самовыражение в детстве — штука неотвратимая и беспощадная.

    А еще более беспощадны фотографии, которые сохраняют воспоминания о модных снимках, которые больше всего хочется сжечь. Однако самые смелые интернет-пользователи решили поделиться своими нелепыми детскими снимками, чем изрядно повеселили народ.

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    Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно
    Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно
    Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно
    Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно
    Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно
    Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно
    Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно
    Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно
    Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно
    Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно
    Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно
    Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно
    Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно
    Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно
    Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: фотография дети шутки курьез
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