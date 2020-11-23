Пользователи сети публикуют свои самые нелепые детские снимки, и это очень смешно

А вы смотрите на свои детские фото, когда вам грустно?

Представление о моде в детские годы весьма размытое и невнятное. Порой глядя на свои снимки из прошлого, думаешь: «Я что был безумен, чтобы так причесать и надеть эту одежду?! Где была моя голова?». Но самовыражение в детстве — штука неотвратимая и беспощадная.

А еще более беспощадны фотографии, которые сохраняют воспоминания о модных снимках, которые больше всего хочется сжечь. Однако самые смелые интернет-пользователи решили поделиться своими нелепыми детскими снимками, чем изрядно повеселили народ.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».