54-летняя голлвудская звезда изумила фанатов спортивным телом (фото)

На размещенном в сети фото 54-летняя знаменитость запечатлена на фоне моря в спортивной одежде

Голливудская актриса Холли Берри поделилась снимком в облегающем костюме и удивила поклонников стройным телосложением. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети фото 54-летняя знаменитость запечатлена на фоне моря в спортивной одежде. На ней — кроп-топ с сетчатыми вставками, через который просвечивает ее пресс, а также фиолетовые легинсы. Волосы распущены, а в руках Берри держит специальную резинку для выполнения упражнений. В подписи к фото она рассказала, что в бесплатном фитнес-приложении FitOn появилась новая серия ее авторских тренировок.

Публикация набрала больше 120 тысяч лайков. Фанаты принялись хвалить подтянутое тело актрисы в комментариях. «Ты выглядишь потрясающе», «Безумно красивая, талантливая и вдохновляющая женщина», «Тело мечты», «Вот это мотивация!», «Как всегда сногсшибательна», — писали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

«Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.