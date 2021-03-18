  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    54-летняя голлвудская звезда изумила фанатов спортивным телом (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Голливудская актриса Холли Берри - 54-летняя голлвудская звезда изумила фанатов спортивным телом (фото)
    Голливудская актриса Холли Берри
    Фото: @halleberry

    На размещенном в сети фото 54-летняя знаменитость запечатлена на фоне моря в спортивной одежде

    Голливудская актриса Холли Берри поделилась снимком в облегающем костюме и удивила поклонников стройным телосложением. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном в сети фото 54-летняя знаменитость запечатлена на фоне моря в спортивной одежде. На ней — кроп-топ с сетчатыми вставками, через который просвечивает ее пресс, а также фиолетовые легинсы. Волосы распущены, а в руках Берри держит специальную резинку для выполнения упражнений. В подписи к фото она рассказала, что в бесплатном фитнес-приложении FitOn появилась новая серия ее авторских тренировок.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    54-летняя голлвудская звезда изумила фанатов спортивным телом (фото)
    54-летняя голлвудская звезда изумила фанатов спортивным телом (фото)
    54-летняя голлвудская звезда изумила фанатов спортивным телом (фото)
    54-летняя голлвудская звезда изумила фанатов спортивным телом (фото)
    54-летняя голлвудская звезда изумила фанатов спортивным телом (фото)
    instagram.com/halleberry/

    Публикация набрала больше 120 тысяч лайков. Фанаты принялись хвалить подтянутое тело актрисы в комментариях. «Ты выглядишь потрясающе», «Безумно красивая, талантливая и вдохновляющая женщина», «Тело мечты», «Вот это мотивация!», «Как всегда сногсшибательна», — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

    Читайте также: Чернокожая трансгендерная модель впервые снялась для спортивного глянца (фото)
    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies