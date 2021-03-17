Какая она, к черту, ведущая! Соседов оскорбил Оксану Марченко

Критик отметила, что жена кума Путина ─ диктор, а не телеведущая

Российский музыкальный критик, украинофоб и бывший член жюри шоу «Х-Фактор» Сергей Соседов поставил под сомнение профессиональный уровень Оксаны Марченко, отметив, что она не умеет импровизировать и поэтому не может считать себя хорошей ведущей.

По мнению Соседова, который работал с Оксаной Марченко на телевидении много лет, она очень посредственная телеведущая. Об этом он сообщил в ток-шоу «Ходят слухи».

Критик с иронией отнесся к намерению жены Виктора Медведчука идти в большую политику. "Ну какой она политик?.. Муж у нее политик, а она какой политик? Она от политики довольно далеко. Вообще, надо сказать (молчал я долго, хорошо, что вы подняли єтот вопрос), она и как ведущая была очень слабой. Честно скажу вам", — заявил Соседов в ток-шоу «Ходят слухи».

По его словам, Марченко всегда работала на «Х-Факторе» по сценарию, боясь импровизировать. «Она всегда боялась отойти от текста. Я ей не раз говорил, что она должна парировать, чтобы у нас был интересный диалог. А она говорила, мол, у нее диалог не прописан... Она даже сама боялась вносить изменения в сценарий... Я был шокирован таким поведением ... Она лишь по бумажке работала. Какая она к черту ведущая?! Она диктор! Оксана, ты диктор, дорогая моя! Никакая ты не ведущая, у тебя никакой импровизации никогда не было!.. Она ведущая посредственная — читала с бумажки и боялась сделать шаг влев или вправо ... Она была очень закомплексованной», — утверждает бывший коллега.

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