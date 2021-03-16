  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Слава Каминская - Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Певица Слава Каминская

    По словам артистки, у каждого есть своя мера распущенности

    Певица Слава Каминская рассказала, что в последнее время стала более свободна и раскованна в плане интимных отношений. Но для нее все равно остаются некоторые запреты в постели, которая она не хочет воплощать в жизнь.

    Об этом она рассказала в разговоре с ведущим Славой Деминым на Люкс Фм, опубликованном на YouTube-канале.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    1 з 36
    на весь екран згорнути
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)
    Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

    Слава отметила, что у нее никогда не было опыта с БДСМ, а также секса втроем.

    «Нет, БДСМ - это не для меня. Секс втроем тоже. Я никогда не приветствовала это, Не знаю, может, не доросла», - сказала Каминская.

    Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

    Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,

    Читайте также: Уничтожает не только на ринге. Украинский боец UFC пустила в ход главное оружие (фото)
    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес Слава Каминская секс новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies