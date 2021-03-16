Украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе (фото)

По словам артистки, у каждого есть своя мера распущенности

Певица Слава Каминская рассказала, что в последнее время стала более свободна и раскованна в плане интимных отношений. Но для нее все равно остаются некоторые запреты в постели, которая она не хочет воплощать в жизнь.

Об этом она рассказала в разговоре с ведущим Славой Деминым на Люкс Фм, опубликованном на YouTube-канале.

По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

«Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

Слава отметила, что у нее никогда не было опыта с БДСМ, а также секса втроем.

«Нет, БДСМ - это не для меня. Секс втроем тоже. Я никогда не приветствовала это, Не знаю, может, не доросла», - сказала Каминская.

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