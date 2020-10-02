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    Курьез

    Как стекло превращает домашних животных в забавных монстриков (фото)

    • Розсилка
    Как стекло превращает домашних животных в забавных монстриков (фото)

    Героями преобразований обычно становились коты

    Наверное каждый, кто рассматривал предметы через стекло или очки для зрения, замечал, что изображение искажается.

    Люди начали ставить такие «эксперименты» с домашними любимцами и фотографировать результат.

    Героями таких преобразований обычно становились коты, но без птиц тоже не обошлось.

    BoredPanda собрала несколько таких забавных фотографий.

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    Как стекло превращает домашних животных в забавных монстриков (фото)
    Как стекло превращает домашних животных в забавных монстриков (фото)
    Как стекло превращает домашних животных в забавных монстриков (фото)
    Как стекло превращает домашних животных в забавных монстриков (фото)
    Как стекло превращает домашних животных в забавных монстриков (фото)
    Как стекло превращает домашних животных в забавных монстриков (фото)
    Как стекло превращает домашних животных в забавных монстриков (фото)
    Как стекло превращает домашних животных в забавных монстриков (фото)

    Ранее белорусский модельер рассказал, как возил женщин в баню к Лукашенко. Одна из них стала известной телеведущей.

    Как пишет «Скотч», с просьбой к нему обратился ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Козулин (модельер был художественным руководителем Центра молодежной моды). Дизайнер утверждает, что для него предложение было шоком, но отказаться он не мог.

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