Как стекло превращает домашних животных в забавных монстриков (фото)
Героями преобразований обычно становились коты
Наверное каждый, кто рассматривал предметы через стекло или очки для зрения, замечал, что изображение искажается.
Люди начали ставить такие «эксперименты» с домашними любимцами и фотографировать результат.
Героями таких преобразований обычно становились коты, но без птиц тоже не обошлось.
BoredPanda собрала несколько таких забавных фотографий.
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