Беременность и материнство: принцесс Disney представили в неожиданных ролях



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Девушка создает образы беременных диснеевских принцесс

Художница Оксана Золотарева-Пащенко всегда любила диснеевские мультфильмы. Два года назад во время декретного отпуска девушка начала рисовать любимых персонажей в ролях, которые непосредственно связаны с рождением детей.

«Меня вдохновила моя беременность. Я решила нарисовать, как бы могло выглядеть продолжение счастливого конца этих сказок», — рассказала Оксана порталу Buzzfeed.

Девушка создает образы беременных диснеевских принцесс, а также фантазирует на тему того, как могли бы выглядеть их дети. По словам Оксаны, на одни иллюстрации у нее уходит пару часов, другие же приходится продумывать и рисовать по несколько дней.

«Мне нравится рисовать на тему семьи и материнства, потому что я сама в данный момент прохожу через все эти этапы. Я стараюсь сделать так, чтобы в каждой иллюстрации была видна безграничная любовь матерей и отцов к своим детям», — пояснила художница.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»