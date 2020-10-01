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    Курьез

    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак

    • Розсилка
    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак

    Если бы питомцы знали о снимках, то попросили бы удалить

    Если у вас нет собаки, ее не отравит со… Ой, что-то мы увлеклись. Если у вас нет собаки, то галерея вашего телефона не заполнена ее фотографиями, как у тех, у кого собака есть. А так как наши четвероногие друзья довольно непоседливы, то и на снимках они получаются порой очень комично. Пользователи Фейсбука устроили целый челлендж, в котором делятся смешными неудачными фотографиями своих питомцев.

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    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак

    У этого флешмоба есть свой хэштег #unflatteringdogphotochallenge, что в переводе будет означать «челлендж неудачных собачьих фото». И один экземпляр там лучше другого.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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    фотография курьез животные
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