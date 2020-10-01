«Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак



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Если бы питомцы знали о снимках, то попросили бы удалить

Если у вас нет собаки, ее не отравит со… Ой, что-то мы увлеклись. Если у вас нет собаки, то галерея вашего телефона не заполнена ее фотографиями, как у тех, у кого собака есть. А так как наши четвероногие друзья довольно непоседливы, то и на снимках они получаются порой очень комично. Пользователи Фейсбука устроили целый челлендж, в котором делятся смешными неудачными фотографиями своих питомцев.

У этого флешмоба есть свой хэштег #unflatteringdogphotochallenge, что в переводе будет означать «челлендж неудачных собачьих фото». И один экземпляр там лучше другого.

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